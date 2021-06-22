場邊人語／國奧代表 陸續達標

●美國 參加第32屆日本東京夏季奧運會的代表團，在國家奧會和單項運動協會主導之下，正在進行最後階段組建相關工作。

目前至少有349名男、女子單項運動員已經達到美國參加東京夏季奧運選拔標準，包括花式游泳 、射箭、沙灘排球、拳擊、皮划艇、自行車、跳水、馬術、擊劍、競技體操、空手道、現代五項、七人橄欖球、賽艇、帆船、射擊、滑板、壘球、運動攀岩、游泳、衝浪、跆拳道、乒乓球、網球、田徑、室內排球、鐵人三項、舉重、角力。他們之中，至少有10人以上有亞太裔血統。

2016年8月5日，第31屆夏季奧運會在巴西里約揭幕之前，美國國家奧會直至7月23日才宣布由558人男、女運動員代表國家出征，其中包括294名女子運動員和264名男子運動員，是歷年女子運動員參與奧運會規模最大者，也是美國國奧名單第2次出現陰盛陽衰形勢；美國隊共參加27種運動項目40個小項競技，全球共有1萬1238名運動員與會。

美國隊在5年前共獲得121面獎牌，其中46面金牌，還有37面銀牌和38面面銅牌。當年國奧隊伍中有190人都有參加奧運的經驗，其中3名運動員累積6次參賽經驗，7名運動員有5次競技紀錄，17名運動員4度參賽奧運，有50人參加過3屆奧運，還有113名運動員擁有2度回憶。這些運動員中，有106人再拿下奧運獎牌，其中66人榮獲金牌，51人衛冕成功。

上屆美國隊成員來自46州，其中加州就有124名選手競技，隊伍陣容之中，參賽奧運經驗最豐富者是由澳大利亞歸化入籍、如今57歲的馬術選手杜登（Phillip Peter Dutton）和由保加利亞歸化入籍的射擊選手米列夫（Emil Milev）和羅德（Kim Susan Rhode）。杜登是上屆美國隊員最年長者，他於日前又取得東京奧運 參賽資格，米列夫和羅德目前國奧隊榜上無名。

曾經代表美國5次參加夏季奧運會的男子游泳選手菲爾普斯（Michael Phelps）、女子沙灘排球好手詹寧斯（Kerri Walsh Jennings）、男子射擊運動員艾勒（Walton Glenn Eller）和女子網球運動員大威廉斯（Venus Williams），本屆都將不再與會。

當紅的美國「田徑皇后」菲力克絲（Allyson Felix），身高5呎6吋，1985年11月18日生於加州洛杉磯，是南加大校友。她於2004年18歲時在希臘雅典奧運會女子200公尺項目勇奪第1面奧運獎牌。至今共參加過4屆夏季奧運會，累積獲得9面獎牌，其中6面金牌和3面銀牌；她的前輩—洛杉磯加大校友，3面奧運金牌得主喬伊娜柯西（Jackie Joyner-Kersee）是她的指導良師。她預備在本屆奧運會領銜出戰，並且在大賽之後退役。

夏季奧運，美國代表，先要達標，再談奪標。