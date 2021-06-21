場邊人語／兵卒過河 對手奈何

過河兵卒，其勢難阻。

6月20日晚間在紐約市 布魯克林，密爾瓦基公鹿隊在關鍵的第7戰，於延長賽時段以115比111技壓籃網隊，將在季後賽 第3回合爭奪東區王座。回溯2006年5月22日，達拉斯小牛隊在客場，也是於第7戰延長賽，以119比111擊敗聖安尼奧馬刺隊，挺進在季後賽與鳳凰城太陽隊爭霸的回合。

公鹿隊的先發大前鋒「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo ) ，當晚出場50分鐘8秒，得到40分13個籃板球5次助攻，其中23分是在下半場得到，延長賽時段更是1投1中獲得寶貴的2分。安戴托昆波連續5場比賽每場得到30分和10個籃板球，打平傳奇中鋒賈霸 (Kareem Abdul-Jabbar) 於1974年和公鹿隊創寫的紀錄。

小前鋒米道頓 (Khris Middleton) 當晚上陣52分鐘21秒，得到23分10個籃板球，在第4節攻進11分，並且於終場前40秒以一次13英呎遠的跳投得分，將比數演成113比111；籃網隊的「三巨頭」這晚變成「三缺一」，32歲的大前鋒杜蘭特 (Kevin Durant) 雖然全場打滿53分鐘，得到全場最高的48分，以及9個籃板球6次助攻，然而在終場前壓哨23呎遠的轉身三分球落空 ，31歲的組織後衛哈登 (James Harden)，也是上陣53分鐘，只得到22分9個籃板球9次助攻。

現年36歲，身高只有6呎5吋，來自德州大學的前鋒塔克 (Anthony Leon ”P.J.” Tucker)，是公鹿隊在季後賽，每場比賽做苦工防守的真英雄 ，他當晚上陣38分鐘19秒，得到11分5個籃板球，還有3次抄截2次火鍋和6次犯規。

塔克是在2006年6月28日，由多倫多暴龍隊於第2輪第5順位選中；曾經在以色列、烏克蘭、義大利、希臘和德國參加職籃聯賽，最近5年主要在休士頓火箭隊職司大前鋒，這個例行賽季只代表公鹿隊出賽20次(只有1次先發)，場均得到2.6分，是個人職籃生涯最低得分紀錄，然而防守籃板球有1.9次還有0.5次抄截。然而，在公鹿隊季後賽遭遇籃網隊時，塔克每場都在先發陣容，擔負緊盯杜蘭特的任務。

亞特蘭大老鷹隊，6月20日晚間走訪賓州費城，進行晉級相關的系列第7戰，這是球隊第14次在季後賽面臨決戰第7場，也是自從2014年5月3日以來首次經驗；老鷹隊前13次的第7戰成績4勝9敗，所有敗仗都是在客場，而每次捷報都是在主場。該隊是於18日晚間在主場 ，以99比104向76人隊稱臣。

洛杉磯快艇 隊也是於18日晚間，在主場以131比119終結猶他爵士隊的冠軍夢；現年24歲，在紐約市布魯克林出生的得分後衛曼恩 (Terance Mann)當晚先發上陣36分鐘27秒得到39分，其中包括7次三分球得分，2個籃板球2次罰球都破網，還有1次助攻。他在下半場獨得25分，是全隊得分最多者；曼恩在例行賽季代表快艇隊出賽67次，只有10次先發，場均得到7分。

他們都是低調出發，面臨大場面並不怕。