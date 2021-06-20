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場邊人語／主客易場 立現消長

彭廣揚

作主和作客，完全是兩回事兒。

巴爾迪摩金鶯隊於6月18日晚間，在坎登球場(Camden Yards) 迎戰多倫多藍鳥隊，吸引1萬3284名球迷入場，主隊共擊出12支安打，終場以7：1力克藍鳥隊，中止8連敗形勢，也是自從2019年8月4日以來，金鶯隊首次在主場取勝藍鳥隊。

藍鳥隊目前的戰績5連敗；在5月19日到24日之間，藍鳥隊經有過6連敗紀錄，這也是全隊在本季第7次單場安打次數在4支以內。藍鳥隊目前團隊的累積全壘打次數(103)，令大聯盟其他29支球隊望塵莫及，該隊曾經於2000年球季，創寫球季開始後67場比賽內，共擊出105支全壘打的紀錄。 

藍鳥隊在2020年球季，和金鶯隊對壘10次8回勝出，總得分以59比38領先。歷年以來，藍鳥隊遭遇金鶯隊，戰績360勝308敗，而且在坎登球場出賽戰果121勝116敗。 

科羅拉多洛磯隊當晚在主場，對抗密爾瓦基釀酒人隊之前，戰績29勝41敗；在延長賽第10局下由第6棒一壘手克隆 (C.J. Cron) 擊出再見安打，以6：5險勝；洛磯隊全場有11支安打，其中包括5支二壘安打，因此獲得本季至今最佳的5連勝。

克隆現年31歲，在過去8個球季效力於5支球隊，把握在這段「在家」期間，平均打擊率達到.350，有3支全壘打1次二壘安打和8個打點。洛磯隊在本球季中，第7次以再見安打取勝；奧克蘭運動家隊本來是以6次再見安打終局領先群倫。 

亞里桑納鳳凰城響尾蛇隊於18日晚間，在主場出戰洛杉磯道奇隊，有2萬5356名球迷捧場，這是雙方自從2020年9月8日到10日進行系列比賽後首次交戰。響尾蛇隊已經在例行賽季出賽70次，只有20勝，在最近5場比賽共擊出過10支二壘安打，該隊在國家聯會團隊的二壘安打火力排行居首，整個大聯盟僅次於波士頓紅襪隊和休士頓太空人隊。 

不過這場較量，道奇隊以王牌右投手包爾 (Trevor Bauer) 先發，主投7局三振對方8次未失分拿下勝投；至於全隊的攻勢，則倚靠32歲的第7棒右外野手蘇沙 ( Steven Souza Jr.) ，在第8局上擊出全壘打功進3分才致勝。蘇沙曾經於2019年效力於響尾蛇隊72場比賽，但是由於膝蓋受傷未能續緣。 

金鶯隊在6月17日午後，客場挑戰克里夫蘭印地安人隊，以3：10稱臣，這是該隊由5月11日兵敗紐約大都會球場以來，連續第19次作客賠本，也是球隊自1954年以來為時最久的客場失利紀錄，也是本球季大聯盟美國聯會所屬球隊外出征戰表現最差者。金鶯隊的這段客場敗仗，先後輸給大都會隊、華盛頓國民隊、明尼蘇達雙城隊、芝加哥白襪隊、坦帕灣光芒隊和克里夫蘭印地安人隊。金鶯隊其實在走訪紐約市之前，客場戰績為11勝6敗，獲勝率為 .647。

響尾蛇隊從5月4日到6月17日，創寫在客場連續敗北23次的紀錄；該隊是在6月2日走訪紐約大都會隊後，目前是15連敗，回溯2004年7月9日到25日，球隊曾經有過14場連敗的紀錄。

紐約市 大都會 道奇

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