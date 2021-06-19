場邊人語／奧運撞期 大賽缺席
夏季奧運，經典大賽，孰輕孰重？
當紅的世界女子網球代表日本籍的大坂直美（Naomi Osaka），以及曾經贏得20次大滿貫冠軍、西班牙球王納達爾（Rafael Nadal Parera），6月17日分別針對是否參加本屆英國溫布頓網球賽以及日本東京奧運會表態。
23歲的大坂直美透過經紀人發表聲明指出，期待在奧運會主場觀眾面前競技 ，但是婉謝出席6月28日起舉行的溫布頓大賽，以便抽空和親朋好友相聚。在此之前，她選擇在法網公開賽第2回合棄權，並且公開說明，自從在2018年秋季在美國公開賽封后之後就一直為焦慮和沮喪所苦。
17日稍早，曾於2008和2010年兩度在溫布頓大賽封王的納達爾，述說在「聆聽自己的身體」（Listening to my Body）之後，為了讓身體休養，繼續從事讓自己快樂的事（最高級別的運動競技），決定不參加溫布頓大賽和日本東京奧運會。35歲的納達爾曾經參加過2008年北京奧運會，當年有來自33個國家64名運動員參加，納達爾擊敗智利運動員岡薩雷茲（Fernando Francisco González Ciuffardi）奪得男子單打金牌。
這次將是納達爾第3次缺席溫布頓大賽，前兩次分別是在2009年和2016年。納達爾在6月13日剛結束的法國公開賽敗給塞爾維亞籍的約克維奇（Novak Djokovic）；約克維奇贏得生涯第2次法網公開賽冠軍。
同時，根據6月14日最新的男子和女子網球世界排名，日本2名男子和1名女子網球運動員取得參加東京奧運會網球單打項目的資格，他們是大坂直美、31歲的錦織圭（Kei Nishikori）以及25歲的西岡良仁（Yoshihito Nishioka）。
大坂直美和西岡良仁都是首次參加奧運會；本屆網球賽事預定於7月24日到8月1日之間舉行。
錦織圭將是第4次參加奧運會，打平日本網球女將杉山愛（Ai Sugiyama）的參賽紀錄；他曾在2016年巴西里約奧運會擊敗納達爾獲得銅牌。
自從1988年南韓漢城夏季奧運會恢復網球項目以來，美國隊的收穫領先群倫，在過去8屆賽事之中，在男子單打，男子雙打、女子單打，女子雙打和男女混雙競賽中共得到24面獎牌，其中14面金牌。威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）更是歷年榮獲金牌的最大贏家。
德籍女子網球傳奇人物葛拉芙（Stefanie Maria “Steffi” Graf）曾於1988年成為職業網球天地的「金滿貫」（Golden Slam）得主，在一年之內囊括奧運會女單金牌和在四大滿貫級賽事封后。這種成就，至今還是唯一。
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