場邊人語／奧運撞期 大賽缺席

夏季奧運，經典大賽，孰輕孰重？

當紅的世界女子網球代表日本籍的大坂直美（Naomi Osaka），以及曾經贏得20次大滿貫冠軍、西班牙球王納達爾 （Rafael Nadal Parera），6月17日分別針對是否參加本屆英國溫布頓 網球賽以及日本東京奧運 會表態。

23歲的大坂直美透過經紀人發表聲明指出，期待在奧運會主場觀眾面前競技 ，但是婉謝出席6月28日起舉行的溫布頓大賽，以便抽空和親朋好友相聚。在此之前，她選擇在法網公開賽第2回合棄權，並且公開說明，自從在2018年秋季在美國公開賽封后之後就一直為焦慮和沮喪所苦。

17日稍早，曾於2008和2010年兩度在溫布頓大賽封王的納達爾，述說在「聆聽自己的身體」（Listening to my Body）之後，為了讓身體休養，繼續從事讓自己快樂的事（最高級別的運動競技），決定不參加溫布頓大賽和日本東京奧運會。35歲的納達爾曾經參加過2008年北京奧運會，當年有來自33個國家64名運動員參加，納達爾擊敗智利運動員岡薩雷茲（Fernando Francisco González Ciuffardi）奪得男子單打金牌。

這次將是納達爾第3次缺席溫布頓大賽，前兩次分別是在2009年和2016年。納達爾在6月13日剛結束的法國公開賽敗給塞爾維亞籍的約克維奇（Novak Djokovic）；約克維奇贏得生涯第2次法網公開賽冠軍。

同時，根據6月14日最新的男子和女子網球世界排名，日本2名男子和1名女子網球運動員取得參加東京奧運會網球單打項目的資格，他們是大坂直美、31歲的錦織圭（Kei Nishikori）以及25歲的西岡良仁（Yoshihito Nishioka）。

大坂直美和西岡良仁都是首次參加奧運會；本屆網球賽事預定於7月24日到8月1日之間舉行。

錦織圭將是第4次參加奧運會，打平日本網球女將杉山愛（Ai Sugiyama）的參賽紀錄；他曾在2016年巴西里約奧運會擊敗納達爾獲得銅牌。

自從1988年南韓漢城夏季奧運會恢復網球項目以來，美國隊的收穫領先群倫，在過去8屆賽事之中，在男子單打，男子雙打、女子單打，女子雙打和男女混雙競賽中共得到24面獎牌，其中14面金牌。威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）更是歷年榮獲金牌的最大贏家。

德籍女子網球傳奇人物葛拉芙（Stefanie Maria “Steffi” Graf）曾於1988年成為職業網球天地的「金滿貫」（Golden Slam）得主，在一年之內囊括奧運會女單金牌和在四大滿貫級賽事封后。這種成就，至今還是唯一。