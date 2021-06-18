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場邊人語／心繫寰宇 時不我予

彭廣揚
小尼爾森和庫班（右）。（Getty Images）
小尼爾森和庫班（右）。（Getty Images）

德州達拉斯能否還成為世界籃球競技的中心？

達拉斯獨行俠隊6月6日在加州洛杉磯關鍵第7戰以111：126向快艇隊稱臣，在季後賽第1回合就揮手說再見，這是自從2011年5月8在主場以122：86橫掃洛杉磯湖人隊勇奪年度總冠軍之後，10次季後賽打進6次，可惜每次都是在第1回合就過不了關。

獨行俠隊在6月7日召開季終記者會，由籃球總監和總經理小尼爾森（Donnie Charles Nelson）、副總監芬利（Michael Finley）和資深總教練卡萊爾（Richard Preston Carlisle）主持，48歲的芬利在1996-97球季由鳳凰城太陽隊投效小牛隊，職司小前鋒和得分後衛，曾經代表小牛隊征戰9個球季626場賽事，只有20次不適先發上陣，是小尼爾森父親麾下戰將。當天記者會並沒有出現任何顯而易見的「內部不和」現象，小尼爾森似乎還能侃侃而談。

但6月16日獨行俠隊意外宣布和小尼爾森協議分道揚鑣（mutually agreed to part away），獨行俠隊億萬富翁東主庫班（Mark Cuban）雖然公開地禮貌性感謝小尼爾森24年來的貢獻，然而19年以來都是球隊營運核心人物的小尼爾森卻沒有任何回應。

庫班親自聘請的「品管研究和發展事務總監」（Director of Quantitative Research & Development）希臘裔加拿大籍運彩專家武甲瑞斯（Haralabos Voulgaris）於是成為眾所矢的，質疑他是否其倚仗數位遊戲越權發言影響球隊的選秀布局、先發陣容、球員評鑑和交易等決策，導致小尼爾森掛冠而去。

2008年5月9日，當時累積6季總教練資歷的卡萊爾，由印地安納溜馬隊應聘轉任小牛隊主帥，從此和庫班、小尼爾森形成球隊行政管理三巨頭；卡萊爾如今即將年滿62歲，小尼爾森現年58歲，庫班現年為62歲。卡萊爾也於17日宣布下季離隊。

小尼爾森的父親、現年81歲的尼爾森（Donald Arvid Nelson）已經入列名人堂，在世紀之交曾經帶隊征戰NBA 31個球季；1997年12月4日到2005年3月17日之間，由紐約尼克隊轉任小牛隊總教練，8個球季共出戰590場，戰績339勝251敗，勝率為57.5%。尼爾森父子共同效力一支球隊，擔任場邊教練和前台主管，曾經是NBA一段佳話。

小尼爾森這些年放眼世界籃壇，其中有2次布局和抉擇，對NBA已有20年以上深遠影響。第1次是在1998年6月24日，小尼爾森以助理總經理身分策動小牛隊、公鹿隊和太陽隊3支球隊在選秀日當場完成交易，將德籍7呎大前鋒諾維茨基（Dirk Nowitzki）以及加籍6呎3吋組織後衛奈許（Steve Nash）延攬加盟。

其次於2018年6月21日，也就是在諾維茨基選秀加盟球隊整整20年之後，獨行俠隊在選秀第1輪毅然割捨楊恩（Trae Young），而在第3順位挑選6呎7吋的組織後衛唐西奇（Luka Dončić）。22歲的唐西奇從此2次當選全明星，以及連續第2度入選全聯盟第1陣容。諾維茨基曾經4次入選全聯盟第1陣容。

小尼爾森如今時不我予，接班人未起風雨，芬利或有機遇。

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