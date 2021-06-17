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場邊人語／掌中有戲 聯盟取締

彭廣揚

棒球比賽，投手掌中有戲，打者揮棒有計，都是規範不許。

6月15日洛杉磯道奇隊以40勝26負的戰績在主場迎戰費城費城人隊，道奇隊在第1局下先馳得點，第4、7、8局下都有進帳，全場擊出11支安打，以5比3高奏凱歌。這場比賽是道奇隊慶祝城市全面開放的「再開幕日」（Reopening Day），吸引了5萬2078名熱情球迷捧場，創下自2020年3月26日MLB由於新冠肺炎疫情肆虐順延例行賽季之後，北美地區職棒天地上座紀錄。

道奇隊在本球季33次主場出賽，雖然有28次客滿，可是受到疫情防控規定限制，平均每場只有1萬5986名觀眾。在這段期間，道奇隊在6月11日出戰德州遊騎兵隊時，創下賣座最高紀錄，有2萬220名球迷入場，但這只是正常容量的36%。

自從4月1日新球季開打以來，MLB其實像往年一樣，聚焦在投手的控球能力和打者的選球本領，因此個人和團隊的三振比率和安打比例成為各地市場最重要的營運數據和策略。3月24日，聯盟就曾以備忘錄方式函告30支球隊，言明在新的例行賽季之中將從嚴執行懲處在比賽用球使用「古靈精怪物質」（Foreign Substances），也就是主動檢驗比賽用球、強化監管球員更衣室和休息區，以及解析個別投球的每分鐘轉速。

所謂「古靈精怪物質」，指的是出現在投手的手掌、手指、制服或者球帽、飾物上的「黏黏的」（Sticky）粉狀或者液體成分；這些成分有的是早就為當局所知但是禁用，還有些是持用者「自創一格」或者刻意混製。

6月15日MLB根據最近收到的投訴和相關數據分析，再向所屬球隊發送指導原則，指出自21日開始，將要求大聯盟和小聯盟裁判從嚴執行現行禁止使用「古靈精怪物質」的規則，任何違規持有或使用「古靈精怪物質」的投手將被驅逐離場，並且依據是否舊案再犯自動禁賽10場。先發投手在每場比賽可能接受不只一次強制性質抽查，而後援投手必須在上場後，半局結束或退場時接受檢查。

截至6月16日，坦帕灣光芒隊平均每場三振對方10.47次獨占鰲頭，底特律老虎隊以10.16次緊隨其後；休士頓太空人隊平均每場三振對方7.23次墊底，有10支球隊的場均三振次數在9到10之間，包括紐約洋基隊為9.17。志在衛冕的洛杉磯道奇隊則為8.85。

從球隊的平均每場全壘打次數次數看來，墊底的匹茲堡海盜隊只有0.71次，還有23支球隊超過1次，以多倫多藍鳥隊的場均數1.55最多。

至於球隊的平均每場安打次數次數，太空人隊有9.52次領先群倫，有19支球隊超過7次不滿8次，以密爾瓦基釀酒人隊的場均數6.82最少。

道奇 太空人 MLB

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