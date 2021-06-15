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場邊人語／球飛會兒 歡聲充耳

彭廣揚

棒球比賽，有時需要逐壘推進，更不時樂見直搗黃龍。

6月13日，9屆MLB年度總冠軍波士頓紅襪隊在主場和2度封王的多倫多藍鳥隊進行左投對決。紅襪隊本季勝率60%，然而面對到訪的藍鳥隊，卻遭對方在第1局上就由第4棒多明尼加籍右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出全壘打先馳得點，第9局上2人出局時替補的第3棒一壘手泰萊斯（Rowdy Tellez）又以紅不讓建功，全場共擊出20支安打，其中包括從3名投手中揮出8支全壘打，終場以18：4踢館成功，贏得本季第33場勝利。

紅襪隊承擔敗責的是先發投手、來自委內瑞拉的30歲培瑞茲（Martín Pérez），他只以38球支撐了1.1局，被擊出6支安打，3支全壘打、責失5分後狼狽退場。

這是藍鳥隊在本例行賽季之中，第4次單場全隊擊出5支以上全壘打。1987年9月14日在加拿大多倫多主場對抗巴爾的摩金鶯隊時，曾以18：3取勝，全場共擊出10支全壘打，創MLB單場最多轟紀錄；也就在這個歷史性的晚上，金鶯隊傳奇內野手「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken Jr.） 完成他連續908場8243局出賽紀錄。

藍鳥隊13日當天在波士頓芬威球場（Fenway Park）擊出8支全壘打，不僅讓紅襪隊期望在主場2萬2595名球迷矚目之下勇奪第40勝的努力破局，而且還留下自1912年4月20日「綠色怪物」（the Green Monster）主場啟用以來，到訪球隊竟然以如雨淋注全壘打放肆的畫面。換句話說，紅襪隊成軍2個世紀參加聯賽121年以來，無論是在主場或者客場，從來就沒有嘗過單場遭受8轟的滋味。

最近，藍鳥隊全隊棒子都很燙手。第3棒一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）不僅在13日比賽以雙響炮立功，於12日的賽事第1局上1出局1在壘打擊時，看準第一顆來球就揮出左外野439英呎遠的全壘打首開紀錄，在加拿大蒙特利爾出生的小葛雷諾成為MLB本季首位擊出20支全壘打的球員，這一天他只有22足歲又88天。

小葛雷諾生於1999年3月16日，MLB大聯盟球齡只有3季，這是第1次在參加例賽62場就累積20支以上全壘打。在他之前，從1929年至今，僅有4名球員創下類似紀錄，包括1929年紐約巨人隊三壘手歐特（Mel Ott）、1953年密爾瓦基勇士隊內野手馬修斯（Eddie Mathews）、2017年洛杉磯道奇隊強打貝林傑（Cody Bellinger）和2019年來自古巴，在休士頓太空人隊擔任指定打擊的艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）。

此外，藍鳥隊在12日的客場賽事，開路先鋒二壘手塞米恩（Marcus Semien）在5局上率先開轟，延伸個人客場25次連續安打紀錄；而全隊在第5局單局就有3支全壘打得到4分，是2020年8月14日以來首見。

MLB 波士頓 加拿大

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