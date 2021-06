場邊人語／各自為政 國會聽證

美國 大學學生運動員的權與利,倒底是誰說了算?

2020年12月17日,美式足球運動員出身的聯邦參議員布克 (Cory Booker),聯合4位民主黨籍參院同儕和2名眾院同事,共同在116屆國會提出「大學運動員權利宣言」(S.5062 The College Athletes Bill of Rights),倡議設立一個一個信託基金,保護和擴大所有美國大學生運動員的基本權利,並且保證他們公平和平等地享受終生教育機會、長期健保福利、收益均分和財務補償。也就是說,議員們主張透過聯邦立法程序,正式規範大學運動員能夠行使個人姓名、形象和扮相 (name, image and likeness)相關的權利。

2021年5月24日下午,俄亥俄州 立大學校友,現任俄亥俄州共和黨籍州參議員安塔尼 (Niraj Antani) 提案,從7月1日開始,全州的大學運動員,可以行使針對個人姓名、形象和扮相相關的權利,以及享用因此產生金錢收穫。這是全國性類似地方立法行動的最新發展;提案的內容,並且要求相關學生運動員在簽約行動之前15天,必須通知校方,而且不得從賭場、大麻、菸酒方面獲利。

全美目前已經至少有16個州通過大學運動員姓名、形象和扮相相關的權利立法,包括亞歷桑納州、阿拉巴馬州、阿肯色州、加州、科羅拉多州、佛羅里達州、喬治亞州、馬里蘭州、密西西比州、密西根州、蒙他拿州、內布拉斯加州、新澤西州、新墨西哥州 、南卡羅萊納州、田納西州。雖然大部分的地方性立法,將正式實施的日期預定在5年之內,然而有6個州卻預定在7月1日起就開始落實,譬如阿拉巴馬州、亞里桑納州、佛羅里達州、喬治亞州、密西西比州、新墨西哥州。

聯邦參議院商業、科學和運輸委員會於6月9日在華盛頓哥倫比亞特區召開聽證會,再次聚焦討論如何在3個星期之內形成朝野共識,催生聯邦立法保障大學生和第三方 (商業廣告和社交媒體),在涉及使用個人姓名、形象和扮相時的相關權利。布克參議員對於相關提案在過去一年以來進程緩慢感到失望,並且繼續批評大學校際運動競技,「成為獲利的產業」,強佔學生運動員的便宜,廉價或者無償利用這些年輕運動員的原創能力、運動天賦和出眾表現,但是卻不時造成運動傷害,使得個人終生都需要為之付出代價。他還提出在大學運動競技過程之中,存在著更嚴肅的個人健康話題,譬如心血管、腦震盪相關症狀的預防、處理、診斷和治療。

美國大學校際運動總會 (NCAA) 主席艾默特(Dr. Mark Emmert),在聽證會中呼籲國會制定全國性法律,使得全國各地的大學生運動員,都能夠在公平環境中處理相關情況。他認為如果有些州超前立法獨行,將會對來自其他地方的運動員造成機會不平等,以及運動員因此申請轉學等混亂面。

著名的岡薩加大學 (Gonzaga University) 籃球教練福伊 (Mark Few),則發言贊成所有大學生可以自主授權使用個人姓名、形象和扮相,並且盡可能獲得實質補貼。他強調這不是美國大學校際運動總會和個別的州能夠處理的棘手難題,「如果各州各吹各的號,我們無法同場公平競技」。