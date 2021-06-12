場邊人語╱女排國奧 華裔居要

美國 女排組隊國奧，菲裔華人角色居要。

美國女子排球國家隊於6月7日由總教練基拉利（Charles “Karch” Kiraly）公布參加日本東京奧運 會的12名正選名單；1996年10月6日生於南加州 洛杉磯郡托倫斯、2016年畢業於內布拉斯加大學孩童暨家庭研究本科，身高只有5呎6吋的華裔「自由人」（Libero）黃佳婷（Justine Wong-Orantes，譯音），將身穿4號球衣代表美國岀戰。這是自1964年女排在夏季奧運會立項以來，美國國家隊首次有華裔球員入選。

美國隊目前正在義大利參加國際排球協會（FIVB）舉行的第3屆世界女排聯賽（FIVB Volleyball Women's Nations League），是所有參加東京奧運會的女排項目比賽的隊伍中率先公布球員名單者。

奧運比賽預定7月25日到8月8日在東京都有明球館（Ariake Arena）舉行，共有美國、日本、塞爾維亞、巴西、南韓、多明尼加、肯亞 、中國、阿根廷、義大利、土耳其和俄羅斯奧林匹克委員會等12支球隊參賽。

美國隊陣容是從23人核心名單中圈選近況最佳的12名戰將，包括來自賓州州立大學、身高5呎11吋二傳手漢考克（Micha Hancock），以及代表伊利諾大學身高6呎2吋的二傳手保爾特（Jordyn Poulter）；黃佳婷擁有菲律賓華裔和墨西哥裔血統，是全隊身高最矮小者，但卻是全隊防守的樞紐。美國隊的替補「自由人」不在正選名單之內，是來自賓州州立大學、身高6呎1吋的柯特尼（Megan Courtney）。

美國隊正選球員分別來自賓州州立大學、伊利諾大學、內布拉斯加大學、普度大學、史坦福大學、德州大學、辛辛那提大學和沛普丹（Pepperdine）大學，其中9人來自「11州14校」聯盟（Big Ten），最年長者34歲，最年輕為23歲，共有4人擁有奧運比賽經驗，包括6呎2吋的主攻拉森（Jordan Larson）以及6呎3吋的副攻剛德森（Foluke Akinradewo Gunderson），各有3屆參賽經驗。美國隊在2016巴西里約奧運榮獲銅牌。

基拉利教練本人是美國室內和沙灘排球運動的傳奇人物，於1960年11月3日在密西根州出生，高中時期就擁有垂直跳41英吋（104公分）的驚人紀錄，應屆畢業那年成為全加州最佳球員。基拉利曾經3次率領洛杉磯加大勇奪全國大學校際排球年度總冠軍，1981年加入國家隊為主攻，並且於1984年洛杉磯和1988年南韓漢城奧運會榮獲男排金牌。他於1990年到2007年之間致力於職業沙灘排球競技，1996年夏季奧運會在亞蘭大舉行，沙灘排球首次立項，他和身高6呎4吋的加州人史塔夫斯（Kent Steffes）合作穿金。

黃佳婷在南加州洛阿拉米圖（Los Alamitos）高中排球隊擔任4年二傳手，大一時期出賽32場救球399次，打平新鮮人紀錄，隨後榮膺2016-17年度全校最佳女性運動員。她於2017-19年連續3度代表美國勇奪泛美女排冠軍（The Women's Pan-American Volleyball Cup）。