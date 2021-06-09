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場邊人語／眉來眼去 奈何新局

彭廣揚

英雄隨勢起，不過此一時彼一時。

NBA經過例行賽、附加賽和季後賽第一回合較量，東區由密爾瓦基公鹿隊、費城七六人隊、亞特蘭大老鷹隊和布魯克林籃網隊繼續纏鬥；西區則由鳳凰城太陽隊、丹佛金塊隊、洛杉磯快艇隊和猶他爵士隊捉對廝殺。

洛杉磯湖人隊雖於6月3日在主場兵敗，失掉衛冕年度總冠軍的機會，但是12月30日將滿37歲的詹姆斯（LeBron James）仍然把握機會製造話題，傳出2年後和湖人隊約滿後，可能考慮再次投奔邁阿密熱火隊傳奇領導人物萊利（Patrick James Riley），並且爭取和快艇隊當家射手小前鋒雷納德（Kawhi Anthony Leonard）合擊，或者伺機等待和兒子同場獻技。

詹姆斯如果確實尋思這盤棋，可能高估了自己眉來眼去的能力。

從1996年至今25個球季，NBA年度總冠軍榮銜主要落戶在芝加哥公牛隊（連續3屆）、邁阿密熱火隊（3次）、金州勇士隊（3次）、聖安東尼奧馬刺隊（5次）、洛杉磯湖人隊（6次），還有達拉斯小牛隊、多倫多暴龍隊、克里夫蘭騎士隊、波士頓塞爾蒂克隊和底特律活塞隊則各獲1次殊榮。

然而在那些日子榮獲最有價值球員，比如中鋒鄧肯（Timothy Theodore Duncan）、得分後衛布萊恩（Kobe Bryant）、中鋒歐尼爾（Shaquille Rashaun O'Neal）、大前鋒諾維茨基（Dirk Nowitzki）、得分後衛艾佛森（Allen Iverson）、得分後衛韋德（Dwyane Tyrone Wade Jr.）、小前鋒皮爾斯（Paul Anthony Pierce）、組織後衛帕克（William Anthony Parker Jr.）、組織後衛畢拉普斯（Chauncey Billups）等，如今都已經退休。

詹姆斯從2012年起，4度躋身總決賽最有價值球星榜；勇士隊人氣最旺的射手柯瑞（Stephen Curry），兩人今年夏季都無緣本屆季後賽。

這一季的年度總冠軍和風雲人物，注定是氣象一新的球隊和球員。

他們可能是來自老鷹隊22歲的6呎1吋組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）、七六人隊27歲的7呎中鋒安比德（Joel Hans Embiid）、公鹿隊26歲的6呎11吋大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、籃網隊29歲的6呎2吋組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）、太陽隊24歲的6呎5吋得分後衛布克（Devin Armani Booker）、丹佛金塊隊26歲的6呎11吋中鋒約柯奇（Nikola Jokić）、洛杉磯快艇隊的29歲小前鋒雷納德，以及爵士隊24歲的6呎1吋組織後衛米契爾（Donovan Mitchell Jr.）。

這些日昇之星，都是九○年代出生，其中安比德、安戴托昆波和約柯奇，是在美國境外出生。

送舊迎新，何其有幸。

洛杉磯 快艇 湖人

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