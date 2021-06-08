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場邊人語／花旗訴求 東奧棒球

彭廣揚

夏季奧運會棒球項目金牌得主，才是名符其實的世界冠軍。

6月5日在佛州聖露西（Port St. Lucie），現年35歲，曾經效力於MLB紐約大都會隊的內野手弗瑞茲爾（Todd Frazier）在迎戰委內瑞拉隊時，擊出4支安打、包括1支全壘打和2個打點，成為美國隊以4比2高奏凱歌的關鍵。弗瑞茲爾5月13日才由匹茲堡海盜隊釋出，曾經2次當選全明星，也是1998年賓州威廉波特世界少棒大賽冠軍隊員。

美國隊因而在世界棒壘球總會美洲地區資格賽，以4連勝戰績正式取得參加日本東京奧運會棒球比賽資格；奧運棒球賽由7月28日到8月7日在日本福島和橫濱舉行，目前已經確定與賽的國家隊來自日本、南韓、美國、以色列和墨西哥。

美國在2019年11月17日於日本東京舉行的世界棒球12強賽（2019 WBSC Premier 12）奮戰10局以2比3輸給墨西哥後，只能寄望從美洲地區資格賽脫穎而出，必須對抗尼加拉瓜、委內瑞拉、加拿大、古巴、哥倫比亞、波多黎各和多明尼加。

日本職棒中央聯盟和太平洋聯盟相關球隊目前全力配合組建國奧隊；MLB則正在進行例行賽程，所以不允許任何現役球員加入國奧隊，也不鼓勵在小聯盟表現優秀的新人參加延後賽程的資格賽和隨後競爭更激烈的國際賽事，不過還是有小聯盟好手獲得球隊支持加入球隊，譬如西雅圖水手隊細心培育、右投左打的28歲右外野手菲力亞（Eric Filia）。

美國國奧隊（Professional National Team）於4月6日延聘現年62歲，曾經3度榮獲MLB「世界大賽冠軍」（World Series Champion）、擔任安納罕天使隊總教練18個球季的索夏（Mike Scioscia）執掌兵符。他的任務挑戰就是必須及時尋覓和說服剛剛成為自由球員、仍有戰力的前MLB悍將加入征戰隊伍。

奧運會棒球最終資格賽本來預訂6月16日到20日在台灣舉行，但是由於本地疫情升級影響，主辦單位遂將比賽改到6月22日到26日在墨西哥的墨西哥城都會地區布埃巴拉（Puebla）舉行，由委內瑞拉、荷蘭、澳大利亞、多明尼加爭奪最後一張奧運會門票。

奧運會的棒球項目，古巴歷年都是披金大國，先後在1992年西班牙巴塞隆納奧運、1996年美國亞特蘭大奧運和2004年希臘雅典奧運都獲得金牌；美國在亞特蘭大奧運只得到銅牌，無緣參加雅典奧運，但在2000年澳大利亞雪梨奧運榮獲金牌，當年的總教練是投手出身，今年1月7日逝世的棒球名人拉索達（Tommy Lasorda），陣中王牌投手包括休士頓太空人隊當家右投奧斯沃特（Roy Oswalt）；南韓是在2008年北京奧運奪金，古巴和美國分別獲得銀牌和銅牌。由於2012年和2016年兩屆夏季奧運棒球沒有列入比賽項目，這是13年以來夏季奧運會場再現棒球競技。

東京奧運 美國 日本

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