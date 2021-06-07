場邊人語／託付多年 敗陣連連

勝負，是絕對紀錄，好評與惡果，卻有針對性。

奧蘭多魔術隊隊於6月5日宣布，和現年59歲的總教練克里佛(Steve Clifford)商議後各奔東西，正式進入尋覓主帥著手重建階段。魔術隊於5月16日結束例行賽程，戰績21勝51敗，獲勝率只有29.2%，從2月23日到3月18日有過9連敗，由5月5日到16日又苦吞7連敗。克里佛是於2018年5月30日起，由夏洛特黃蜂隊獲得轉聘成為魔術隊第14任總教練；他於2018年11月5日在主場迎戰克利夫蘭騎士隊，以102：100險勝，拿到個人身為美加職籃總教練第200場勝利。他在今年3月1日，在主場出賽達拉斯獨行俠隊時，是職籃生涯第600次現場指導。

就在魔術隊做出易帥決定之前，波特 蘭拓荒者隊在6月3日晚間在主場，於季後賽 第1回合第6戰，雖然組織後衛里拉德(Damian Lillard)全場得到28分13次助攻，並且在第1節就2次投中三分球，第2節再添一記三分球，打破猶他爵士隊得分後衛米契爾(Donovan Mitchell)，在去年季後賽創寫的33次三分球紀錄，雖然如此，拓荒者隊終局還是以115：126敗北，向丹佛金塊隊稱臣，而且黯然打包回鄉；金塊隊因此連續第3個球季晉級季後賽第2回合。在這個球季屢創記錄的拓荒者隊，於是在6月4日晚間，宣布和總教練史達茲(Terry Statts)好聚好散，也立即展開甄選主帥行動。

克里佛擁有在637場大聯盟比賽執兵符經驗，可惜率領魔術隊3個球季期間，因為巧婦難為無米之炊，戰績只落得96勝131敗；史達茲在大聯盟累積有1003場作戰517告捷經驗，統帥拓荒者隊9個球季期間，例賽戰績402勝318敗，季後賽成績為22勝36敗。今年5月10日，拓荒者隊以140：129擊敗休士頓 火箭隊，史達茲笑納身為主帥的第400勝，成為大聯盟第28位總教練獲得殊榮。

史達茲現年63歲，於2011年6月12日以達拉斯獨行俠隊助理教練身分，奪得年度總冠軍。2012年8月7日接任拓荒者隊第14任總教練，本季連續第8次率領球隊晉級季後賽，是拓荒者隊創組51年首位總教練有此成就，也是自從1970-71年球季以來，大聯盟第13位主帥能夠至少連續8次帥隊晉級季後賽。

拓荒者隊本季名列西區第6種子，是第10次以此身分與賽，可惜10次都兵敗飲恨。該隊現有16名隊員，在本季後賽之前總共累積有391場參與經驗；其中里拉德、安東尼 (Carmelo Anthony)、麥凱倫 (CJ McCollum)至少都有51場經驗。在過去8個例行球季之中，全隊戰績369勝269敗，獲勝率為57.8%，在大聯盟排行第7。

史達茲麾下的拓荒者，例賽有32次單場超過120分，72場的場均得到116.1分，最後12場更達到124.9分。然而6月1日晚間在丹佛的延長賽，其實已經埋下史達茲的下課伏筆。雙方在這場比賽共攻進287分，是大聯盟自從1992年5月11日以來，僅見的季後賽單場得分紀錄；當年，拓荒者隊到鳳凰城作客，是以153比151取勝。里拉德獨得55分10次助攻6個籃板球，12次三分球破網。

然而，里拉德再次獲得「兩雙」，套用他自己的話說「能贏球嗎？」

同樣是接受球隊託付，克里佛一直是知其不可而為，史達茲則是始終認真如一，無奈空留臨門一腳遺憾。