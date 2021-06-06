場邊人語／續戰江湖 尚有可圖

溫拿(Winner)和魯蛇(Loser)，還須要選邊站嗎？

洛杉磯湖人 隊於6月3日晚間在主場，和鳳凰城太陽隊進行季後賽 第1回合第6戰，太陽隊一度拉開得分距離為29分，湖人隊終場以100：113黯然落敗，使得全場8550名觀眾，一時無法接受主隊慘遭淘汰無緣衛冕的事實。

太陽隊現年49歲的總教練威廉斯(Monty Williams)，2005-06球季成為波特蘭拓荒者對助理教練，開啟職籃之路，2019年5月3日起，由費城76人隊助理教練轉任太陽隊總教練，第1個例行賽季戰績34勝39敗，今年例行賽季戰績澤改善為51勝21負，當選為大聯盟年度最佳總教練(The Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award)；這是他總教練生涯，首次帶隊參加季後賽，在系列對抗勝出。

太陽隊因此創寫大聯盟史，第5次出現致力衛冕年度總冠軍榮銜的球隊，在主場關鍵競技竟然不敵挑戰，譬如1981年4月5日休士頓火箭隊順利踢館湖人隊，1984年4月26日新澤西籃網隊挑戰費城76人隊成功，2007年4月29日芝加哥公牛隊力克邁阿密熱火隊，以及2012年5月5日奧克拉荷馬城雷霆隊擊敗達拉斯小牛隊。

現年36歲的小前鋒詹姆斯(LeBron Raymone James)，未能如願為湖人隊勇奪第18次年度總冠軍；他從2003年10月29日以選秀狀元加盟職籃之後，曾經有14次率隊在季後賽第1回合輕騎過關，但是這回首吞敗果；湖人隊的前輩組織後衛費雪 (Derek Fisher) 和大前鋒歐瑞(Robert Horry)，都曾擁有16次闖越季後首關的紀錄。

詹姆斯由俄亥俄州高中校園側身國際大聯盟，至今轉戰18個球季，17次當選全明星，跟隨3支球隊4次贏得年度冠軍，2度進出克里夫蘭騎士隊，至今參加過1310場例行比賽，累積得到3萬5367分9696次助攻和9751個籃板球。

詹姆斯是大聯盟後喬丹 (Michael Jordan)時期最具代表性人物，也就是喬丹於2003年4月16日第2次高掛球鞋退役以來，球隊、球迷、球賽、球壇一直殷殷期待的80後球星。他見證大聯盟球隊的組織結構、成員組合、行政運營和行銷概念發生翻天覆地的改變 (transformation)，由相關球隊、球員和經紀，以革命(revolution) 式的非常手段打造「超級球隊」(superteam)，並且催生「三巨頭」(Big Three) 模式。

這種趨勢在20年前的發展階段，是由湖人隊的得分後衛布萊恩(Kobe Bean Bryant) 和中鋒歐尼爾(Shaquille Rashaun O'Neal) 聯袂，過渡到聖安東尼奧馬刺隊的「三人行」」—大前鋒鄧肯(Tim Duncan)、組織後衛派克(Tony Parker)、得分後衛吉諾布里( Manu Ginobili)。

隨後波士頓塞爾蒂克隊施用選秀和交易精準手法，組成3+1四強陣容，包括小前鋒皮爾斯(Paul Pierce)、組織後衛朗多( Rajon Rondo)、得分後衛艾倫( Ray Allen) 和大前鋒賈奈特(Kevin Garnett)。詹姆斯親自催生的「三巨頭」，是在熱火隊時期和大前鋒波許 (Chris Bosh) ，以及得分後衛韋德(Dwyane Wade)搭配，以及在騎士隊時期和組織後衛厄文(Kyrie Irving) 、大前鋒勒夫(Kevin Love)合作。

詹姆斯為湖人隊效力後，「三巨頭」(Trio)模式竟然又轉換成「哥倆好」(Duo)；由大前鋒戴維斯(Anthony Davis) 和他肩負重擔。

如今戴維斯又傷了，詹姆斯領銜的湖人隊續戰江湖， 從此尚有可圖？