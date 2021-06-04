場邊人語／事業傳薪 首在日新

安吉。（美聯社）

季後賽 第一回合結束後不到12個小時，有18年年資的球隊總經理就宣布退休 ，執掌兵符8個球季後從場邊移步前台，至於出缺的第18屆主帥，候選名單至少有15人在榜。

布魯克林籃網隊於6月1日在主場以123：109擊敗波士頓塞爾蒂克隊晉級第2回合季後賽；塞爾蒂克隊例行賽36勝36敗，季後賽第1回合出賽5場只贏了1場，連續第7個球季仰望東區大位興嘆。

塞爾蒂克隊62歲的籃球總監安吉（Daniel Ray Ainge）於2日宣布退休，職位由44歲的總教練史蒂文斯（Brad Stevens）擢拔接任。這意味著，史蒂文斯從此掌握球隊的人事的話語權，而且當務之急，就是盡速甄選合適的總教練。

安吉生於奧勒岡州，高中時期是籃球、棒球和美式足球 三棲運動員，也是楊百翰大學校友。他於1981年6月9日參加選秀，由塞爾蒂克隊在第2輪第8順位選中，同年12月9日起代表球隊出賽，職司得分後衛，直到1988年4月24日，共8個球季556場比賽，2次贏得年度總冠軍。他於2003年5月9日獲聘為塞爾蒂克隊籃球總監（President of Basketball Operations）。

安吉任內曾代表球隊向塞爾蒂克隊傳奇教練奧拜克（Red Auerbach）永別，對一言不合的主教練歐布萊恩（Jim O'Brien）下達逐客令，毅然禮聘瑞佛斯（Glenn Anton "Doc" Rivers）擔任總教練，並且因為多次處理過眾所矚目頗有爭議的交易案件，而被球迷授予「交易者」（Trader Danny）的稱號；這些交易案主角為大前鋒沃克（Antoine Walker）、中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）、組織後衛朗多（Rajon Rondo）、組織後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）、海瓦德（Gordon Hayward）、中鋒康特（Enes Kanter）、小前鋒皮爾斯（Paul Pierce）、大前鋒賈奈特（Kevin Garnett）等。

史蒂文斯（Brad Stevens）於2013年7月3日由巴特勒大學教職轉戰職籃天地，在當年10月30日首次在職籃比賽亮相，11月6日獲得職籃首勝，2020年1月24日在奧蘭多客場拿到職籃教練生涯第300勝。

史蒂文斯是NBA新世代教練的代表人物，注重籃球場上多元發揮（Versatility）和「彈性位置」（positional flexibility），也就是原來5種上場位置（組織後衛、得分後衛、中鋒、大前鋒和小前鋒）已經改分為主攻、側翼和大個子3種，後衛人選身高不再是「地虎」之流，可以超過6呎4吋；前鋒人選重點無須拘泥於體型大小功能，而是以中距離和三分球投射能力為主，至於傳統式中鋒背向籃板的方法，則由高位擋拆和低位助攻取代。

塞爾蒂克隊陣容中23歲的前鋒泰托姆（Jayson Tatum）以及24歲能鋒能衛的布朗（Jaylen Brown），都是多元發揮的模範。

目前在候選大名單中的男女教練人選，包括哈蒙（Becky Hammon）、羅森（Kara Lawson）、丹東尼（Mike D’Antoni）、卡塞爾（Sam Cassell）、基德（Jason Kidd）、皮爾斯（Lloyd Pierce）、麥克米倫（Nate McMillan）、史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）等圈內老面孔。