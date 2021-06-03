場邊人語／球迷蠢動 球隊頭痛

球場陸續開放回溫滿座，球隊漸漸給力防範出錯。

布魯克林籃網隊「三巨頭 」杜蘭特（Kevin Durant）、厄文 （Kyrie Irving）和哈登（James Harden）6月1日在主場聯手攻進83分，終場以123比109擊敗波士頓 塞爾蒂克隊，晉級季後賽第2回合；這場比賽吸引1萬4993名現場觀眾，達到球場容量的85%。當晚丹佛金塊隊則是耗時6節58分鐘，才在2次延長賽以147：140擊退波特蘭拓荒者隊，拓荒者隊組織後衛里拉德（Damian Lillard）獨得55分、其中有12顆三分球，還有10次助攻，金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokić）也拿下38分和11個籃板；他們两人的表現讓總容量54%的1萬463名主場球迷嗨到最高點。至於鳳凰城太陽隊在主場迎戰洛杉磯湖人隊，共有1萬6163名球迷前往捧場，上座率達到90%；太陽隊不僅勝出，而且在上半場就以66：36領先，終場以115：85極大落差高奏凱歌。

NBA在2019-20年例行賽季，平均場均觀眾人數為1萬7750人次。

職業籃球本來就是講求觀眾（Spectators）的競技活動，球隊、球場、球員和球賽都需要和球迷近距離、長期性、正常互動。球場的管理單位除了定期檢討，不時更新球迷進出球場的安全動線之外，最重要的工作挑戰就是防止、及時制止一時衝動的球迷，以言語、身體、物品、行動危害球賽繼續進行或者球員上下場出賽。此外，已經有個別案例顯示，肇事原因可能與種族偏見有關，更對球隊、球員和球場形成分外壓力。

這些日子，由於各地場職籃館陸續增添容量，而且季後賽程正值火熱階段，現場球迷蠢動事件在麻州波士頓、賓州費城、紐約市 曼哈頓、猶他州鹽湖城層出不窮，巧合的是每次事件針對者—亞特蘭大隊組織後衛楊恩（Trae Young）、華盛頓巫師隊組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、曼斐斯灰熊隊組織後衛莫蘭特（Ja Morant）和厄文都是非裔球員。所幸每次相關人員適時處理得當，沒有造成進一步衝突事件，球隊也立即表示歉意。

5月26日是多事之夜，衛斯特布魯克隨隊走訪費城76人隊，他在終場前10分鐘29秒因腳傷先離場，在走向休息室時遭到一名76人隊季票持有人從通道上方向他傾倒爆米花，他當場反應激烈，還好有保安人員在側阻攔。76人隊稍後向衛斯特布魯克和巫師隊致歉，並且取消涉事人的季票。

稍後，猶他爵士隊在主場1萬4200名球迷捧場下以141：129打敗曼斐斯灰熊隊，得分後衛米契爾（Donovan Mitchell）斬獲25分，而灰熊隊組織後衛莫蘭特則拿到隊史空前的47分。然而，在現場觀賞愛子出賽的莫蘭特雙親，當晚至少有3次遭人以不恰當、針對性污言穢語騷擾。爵士隊次日公開宣布，嚴厲譴責3名當事人，並且無限期取消他們入場資格，以向莫蘭特和他的家人道歉。

同一天晚上，還有1萬6254名球迷湧進尼克隊位在紐約市曼哈頓的主場，享受主隊以101：92取勝亞特蘭大老鷹隊的喜悅。老鷹隊組織後衛楊恩拿下30分，成為尼克隊球迷噓聲所向。事件發生在下半場結束前8分鐘34秒，楊恩在邊線準備發球入場時，遭到一名坐在場邊第2排的男性吐口水；尼克隊經過調查後證明確有其事，除了無限期禁止涉案涉案人士進入球場之外，鄭重地向楊恩和老鷹隊道歉。大聯盟也在27日發表書面聲明，強調從嚴落實球迷行為守則（an enhanced fan code of conduct）。

5月30日布魯克林籃網隊作客波士頓，籃網隊終場以141：126告捷，厄文在離場時遭遇一名主隊球迷由看台向他的頭部丟擲水瓶狀物，厄文有驚無險，並且和隊友強森（Tyler Johnson）立即轉身指向嫌疑人所在；警方當場逮補一名21歲，身穿賈奈特（Kevin Garnett）仿製球衣的球迷。塞爾蒂克隊稍後宣布謝絕這名年輕人再度進場。

球迷蠢動，球隊頭痛，最忌失控。