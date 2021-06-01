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場邊人語／加減之間 高下立現

彭廣揚

NBA季後賽，給力和費力之間，就在於戰力調度是添加或者缺減。

5月30日鳳凰城太陽隊主將保羅（Chis Paul）顧不得右肩負傷，在開賽前請纓上陣；洛杉磯湖人隊連續第2次在主場迎戰，大前鋒戴維斯（Anthony Davis）上半場第2節左膝和鼠蹊部舊傷復發，下半場掛病號沒有出場，全場在陣19分鐘24秒只得6分。太陽隊開場25秒後，就由中鋒艾頓（Deandre Ayton）灌籃得分，上半場以54：50稍微超前，第3節結束時將領先差距擴大為81：65，終場太陽隊以100：92勝出，在季後賽第1回合和湖人隊各有勝負2場。

由於湖人隊必須闖過這道關卡才能談論衛冕之路，太陽隊則由於擁有季後主場優勢，關鍵的第5戰於6月1日在鳳凰城舉行，至於第6和第7戰，將分別在洛杉磯和鳳凰城對決。太陽隊最近一次季後賽在客場獲勝是於11年前，2010年5月9日太陽隊以107：101取勝聖安東尼奧馬刺隊；中鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）和組織後衛奈許（Steve Nash）分別進帳29分和20分。

來自巴哈馬的22歲6呎11吋中鋒艾頓是太陽隊於2018年6月21日選秀狀元，也是5月23日起對抗湖人隊的亮點所在，他在第4次遭遇戰登場38分鐘29秒，獲得14分17個籃板球，其中第4節就有7顆，是兩隊的籃板王；8次出手6次命中，命中率75%，還有2次抄截和1次火鍋。這是他首次有機會參加季後系列賽。他前3次出戰湖人隊戰績1勝2敗，共得到65分37個籃板球，還有1助攻1抄截和3火鍋，39次出手投籃32次命中，命中率高達82.1%，在大聯盟領先群倫。

換句話說，艾頓在職籃生涯前3次出賽，場均21.7分12.3個籃板，也就是拿到「兩雙」，造就他成為半個世紀以來，第3名球員在NBA生涯前3次比賽，就能夠寫下至少得到20分和10個籃板球的紀錄。另外兩名球員是1989-90年球季在馬刺隊效力的左手中鋒羅賓遜（David Robinson），以及2001-02年球季在波士頓塞爾蒂克隊效力的得分後衛皮爾斯（Paul Pierce）。

此外，有過11場季後賽經驗的替補組織後衛佩恩（Cameron Payne）連續3場代表太陽隊出賽，分別得到19、15、13分，其中連續2場每次出賽至少拿到15分，刷新巴西籍得分後衛巴柏沙（Leandro Barbosa）於2007年4月22日和24日創下的季後賽替補球員連續2場獲得26分的紀錄。

保羅在NBA已有13個球季20次季後系列賽經驗，這場比賽是他第113次季後作戰，也是令球迷驚訝的雪中送炭之行，他出場31分鐘41秒，獲得18分3個籃板球；15次出手投籃7次命中，命中率46.7%，罰球4投4中，還有9助攻和3抄截。他在下半場第3節僅出賽6分鐘58秒，得8分1籃板球2助攻和1抄截；5次出手投籃3次命中，罰球2投2中，表現強過湖人隊的詹姆斯（LeBron James）的3分沒有助攻。

他並且激勵隊友面對客場8025名觀眾的嘶喊，9人上陣8人得分，而且5名先發球員，每人至少得到11分和3個籃板球。

湖人 季後賽 NBA

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