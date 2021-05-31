我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

場邊人語／固城賞鍋 前賢點破

彭廣揚

在籃下禁區，防守球員的火鍋（Shot-blocking），堪比守城人的及時雨，痛快而且解愁。 

5月26日晚間，猶他爵士隊7呎1吋的當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），在主場迎戰曼斐斯灰熊隊時，得到21分13個籃板球和4次火鍋，爵士隊以141：129高奏凱歌；灰熊隊的21歲組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）雖然全場獨得生涯最高，也是隊史單場最多的47分，卻在上半場第2節開始後3分鐘1秒準備飛身灌籃時，遭到曾經連續兩季榮獲「年度最佳防守球員」獎項的戈貝爾，賞了一記永難忘懷的火鍋。 

5月28日晚間，戈貝爾的良師和摯友—從1982到1993球季擔任爵士隊中鋒的伊頓（Mark E. Eaton），不幸因為騎自行車發生事故，送醫急救無效逝世，享年64歲。 

戈貝爾目前是爵士隊當家中鋒，伊頓曾經是鹽湖城主場震攝敵威的中鋒。他們兩名「高人」，雖然有狂飆時間落差，卻是一脈相承，都是美加地區職業籃球運動天地，表現搶眼，了不起的一代PG（Paint Guardian）「籃下禁區守護者」，也就是俗稱的「火鍋王」。 

伊頓是慣用左手的7呎4吋中鋒，1977年時還是一名收入頗豐汽車保養廠的機工，後來結識一名籃球教練，遊說他申請進入南加州賽普拉斯（Cypress）社區學院就讀，再轉學到洛杉磯加州大學大學，在校2個球季（1980-82）共出賽30次，從來沒有先發過，平均上場6.5分鐘，得到1.8分2.4個籃板球0.1次助攻0.1次抄截和0.9次火鍋，投籃命中率40.9%，他在大學時期多數時間困坐板凳，總共只獲得過53分，但是有27次火鍋。他縱然身高出眾，然而在 1982年6月29日選秀時，卻僅由爵士隊於第4輪第3順位，也就是總順位72才獲青睞。

伊頓從1982年10月29日起，代表爵士隊出賽875次，有4個例行球季82場全勤，平均上場28.8分鐘，得到6分7.9個籃板球1次助攻0.4次抄截和3.5次防守火鍋，投籃命中率為45.8%。他的職籃生涯只有2次嘗試三分球，但是累積搶到6939次籃板球和送出3064次火鍋。他於1983-84球季擁有351次火鍋記錄，是大聯盟之最，1984-85球季創寫至今無人匹敵的單季456次（場均5.6次）火鍋紀錄，1986到1988球季，分別也有名列大聯盟年度榜首的321次和304次火鍋紀錄。

戈貝爾6月26日即將年滿29歲，在法國出生，已經2次當選全明星。2013年6月27日，他參加NBA選秀，由丹佛金塊隊於第1輪第27順位相中，並且當場經過交易向爵士隊報到。他從2013年10月30日起代表爵士隊，至今例行賽季共出賽8個球季545次，其中先發453場，平均上場29.7分鐘，得到12分11.3個籃板球1.3次助攻，有0.7次抄截和2.2次防守火鍋。他曾經於2018-19和 2020-21球季，分別以66.9%和67.5%投籃命中率成為全聯盟最佳紀錄，他在這個例行賽季，兩分球投籃命中率達到68%，也名列大聯盟榜首。此外，他還在2016-17球季，在81場例行比賽中，創寫只有4場沒有賞鍋，8次單場搧鍋5回，平均每場有2.6次火鍋的大聯盟紀錄。

伊頓當年身穿53背號球衣，出戰身穿33背號的洛杉磯湖人隊傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的鏡頭，已經成為運動歷史檔案；伊頓是賈霸在洛杉磯加大的學弟，賈霸是美加地區職業男籃至今唯一的「三冠王」—單季稱霸得分、籃板球和火鍋項目。

洛杉磯加大 加州大學 南加

上一則

MLB／張育成扮反攻火車頭 助印地安人驚險逆轉勝

下一則

MLB專欄／大聯盟潛規則多 新一代球員無所適從

延伸閱讀

NBA爵士傳奇中鋒伊頓逝世 享壽64歲

NBA爵士傳奇中鋒伊頓逝世 享壽64歲
NBA／季後賽9戰破300分 唐西奇直逼喬丹、賈霸

NBA／季後賽9戰破300分 唐西奇直逼喬丹、賈霸
NBA／15助攻15籃板 西蒙斯季後賽史上第6人

NBA／15助攻15籃板 西蒙斯季後賽史上第6人
NBA／柯瑞寫尷尬紀錄 MVP名列前三卻無緣季後賽

NBA／柯瑞寫尷尬紀錄 MVP名列前三卻無緣季後賽

熱門新聞

柯瑞與女兒。（Getty Images）

柯瑞跳槽UA 怪Nike太白目 2歲女兒也推一把

2021-05-26 08:47
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

NBA／要布萊恩讓開 林書豪憶：他4個月沒跟我說話

2021-05-25 08:46
（Getty Images）

NBA／柯瑞沒跟艾利斯鬧翻 林書豪：媒體讓他們對立

2021-05-27 20:37
高芙。（歐新社）

網球／漂亮寶貝後最年輕 17歲高芙包雙冠

2021-05-23 07:03
NBA季後賽正式開打，東西區16支球隊捉對廝殺，美國媒體紛紛展開預測，目前均看好東區的籃網隊，將與西區的湖人隊爭奪冠軍。果然籃網三巨頭合攻82分，首戰就輕取塞爾蒂克。 美聯社

NBA季後賽戰火炙烈 籃網、湖人最被看好

2021-05-24 19:33
林書豪。（取材自微博）

林書豪還沒打算退休：NBA火炬該交給下一代

2021-05-24 08:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險