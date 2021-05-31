場邊人語／固城賞鍋 前賢點破

在籃下禁區，防守球員的火鍋（Shot-blocking），堪比守城人的及時雨，痛快而且解愁。

5月26日晚間，猶他爵士隊7呎1吋的當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），在主場迎戰曼斐斯灰熊隊時，得到21分13個籃板球和4次火鍋，爵士隊以141：129高奏凱歌；灰熊隊的21歲組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）雖然全場獨得生涯最高，也是隊史單場最多的47分，卻在上半場第2節開始後3分鐘1秒準備飛身灌籃時，遭到曾經連續兩季榮獲「年度最佳防守球員」獎項的戈貝爾，賞了一記永難忘懷的火鍋。

5月28日晚間，戈貝爾的良師和摯友—從1982到1993球季擔任爵士隊中鋒的伊頓（Mark E. Eaton），不幸因為騎自行車發生事故，送醫急救無效逝世，享年64歲。

戈貝爾目前是爵士隊當家中鋒，伊頓曾經是鹽湖城主場震攝敵威的中鋒。他們兩名「高人」，雖然有狂飆時間落差，卻是一脈相承，都是美加地區職業籃球運動天地，表現搶眼，了不起的一代PG（Paint Guardian）「籃下禁區守護者」，也就是俗稱的「火鍋王」。

伊頓是慣用左手的7呎4吋中鋒，1977年時還是一名收入頗豐汽車保養廠的機工，後來結識一名籃球教練，遊說他申請進入南加 州賽普拉斯（Cypress）社區學院就讀，再轉學到洛杉磯加州大學 大學，在校2個球季（1980-82）共出賽30次，從來沒有先發過，平均上場6.5分鐘，得到1.8分2.4個籃板球0.1次助攻0.1次抄截和0.9次火鍋，投籃命中率40.9%，他在大學時期多數時間困坐板凳，總共只獲得過53分，但是有27次火鍋。他縱然身高出眾，然而在 1982年6月29日選秀時，卻僅由爵士隊於第4輪第3順位，也就是總順位72才獲青睞。

伊頓從1982年10月29日起，代表爵士隊出賽875次，有4個例行球季82場全勤，平均上場28.8分鐘，得到6分7.9個籃板球1次助攻0.4次抄截和3.5次防守火鍋，投籃命中率為45.8%。他的職籃生涯只有2次嘗試三分球，但是累積搶到6939次籃板球和送出3064次火鍋。他於1983-84球季擁有351次火鍋記錄，是大聯盟之最，1984-85球季創寫至今無人匹敵的單季456次（場均5.6次）火鍋紀錄，1986到1988球季，分別也有名列大聯盟年度榜首的321次和304次火鍋紀錄。

戈貝爾6月26日即將年滿29歲，在法國出生，已經2次當選全明星。2013年6月27日，他參加NBA選秀，由丹佛金塊隊於第1輪第27順位相中，並且當場經過交易向爵士隊報到。他從2013年10月30日起代表爵士隊，至今例行賽季共出賽8個球季545次，其中先發453場，平均上場29.7分鐘，得到12分11.3個籃板球1.3次助攻，有0.7次抄截和2.2次防守火鍋。他曾經於2018-19和 2020-21球季，分別以66.9%和67.5%投籃命中率成為全聯盟最佳紀錄，他在這個例行賽季，兩分球投籃命中率達到68%，也名列大聯盟榜首。此外，他還在2016-17球季，在81場例行比賽中，創寫只有4場沒有賞鍋，8次單場搧鍋5回，平均每場有2.6次火鍋的大聯盟紀錄。

伊頓當年身穿53背號球衣，出戰身穿33背號的洛杉磯湖人隊傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的鏡頭，已經成為運動歷史檔案；伊頓是賈霸在洛杉磯加大 的學弟，賈霸是美加地區職業男籃至今唯一的「三冠王」—單季稱霸得分、籃板球和火鍋項目。