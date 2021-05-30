場邊人語／賽道競速 約定成俗

約定逐漸成俗。

每年五月第1個星期六，在肯塔基州路易斯維爾舉行大賽馬 (Kentucky Derby)；至於年度的500英哩大賽車 (Indianapolis 500)，則是於國殤日周末，在印第安納州印地安納亞波里斯競速。

第105屆印地安納亞波里斯大賽車，排定5月18、19、20、21、28日五天中午到傍晚，為車手熟悉場地活動時段， 22日和23日進行排位資格賽，由在澳大利亞布里斯班出生，曾經於2008年5月25日，榮獲92屆大賽冠軍的狄克松 (Scott Dixon)，取得最前排內車道的「標竿」位置 (pole position)；這是他的車手生涯第4次獲得如此殊榮。

30日 (星期日)上午11時47分時，大會介紹在11排起跑位置就位的33名車手，中午12時38分發動引擎，7分鐘後開始展開200圈500英哩 (相當於800公里)，逆時鐘方向賽道競速，預定競賽時間在2小時30分鐘道3小時30分鐘左右，也就是於下午4時產生冠軍。

印地安納亞波里斯大賽車，是「是競賽車速活動最搶眼的一幕」(The Greatest Spectacle in Racing)，定期在著名的印地安納亞波里斯賽道 (The Indianapolis Motor Speedway)舉行，這處場地目前也是當地大型新冠狀肺炎疫苗接種站；該處橢圓形賽道長2.5英哩，筆直賽道部分50英呎寬，彎道部分60英呎寬，有4個左轉彎點，坡度9度。賽道所在整個區域佔地總面積963.4英畝，包括315英畝的停車空間。

賽道的內野區域目前暫停開放，面積也有253英畝，修建有26座橋梁，17處看台和6座隧道，覆蓋面積廣大，足夠容納美國和國際各地8處運動場館和景點，包括紐約市 洋基棒球場、紐約港口自由女神所在的自由島、華盛頓哥倫比亞特區的白宮、洛杉磯市的玫瑰碗(Rose Bowl)運動場、路易斯維爾的丘吉爾賽馬場、羅馬天主教廷所在地梵諦岡 (Vatican City)、義大利 羅馬的競技場、印度的泰姬瑪哈陵 (Taj Mahal)。

印地安納亞波里斯賽道看台，雖然最多可以容納25萬7325名現場觀眾，然而主辦單位在和地方三級的政府磋商後，4月21日就決定局部開放賽場，允許接納40%容量 (約13萬5000名觀眾)，但是每人必須戴上口罩，以及遵守社交安全距離方可進入。這處賽道本來就以驚人容量享譽國際，本屆賽車活動，將是2020年3月11日新冠狀肺炎傳染病肆虐全球以來，北美地區單一場次的職業運動競技比賽，允許現場觀眾人數最多的一次。

現年44歲的日本職業賽車手佐藤琢磨(Takuma Sato)，曾經於2017年和2020年兩度捧回伯格華納盃 ( The Borg-Warner Trophy)，成為至今唯一來自亞洲的大賽冠軍車手。這個大獎盃重110磅，高度為5英呎又4.75英吋，至少價值300萬元。

已故的奧斯卡金像獎影帝保羅紐曼 (Paul Leonard Newman)，曾經於1969年5月22日，以印地安納亞波里斯大賽車為劇本故事背景，主演「致勝」(Winning)劇情片，並且由於十分入戲，在完成這部作品後竟然熱愛賽車運動，從此演繹好萊塢明星和職業賽車手斜槓人生，直到81歲。