場邊人語／是好是壞 裁判須快

魏斯特已當過5376次裁判工作。(美聯社)

MLB 裁判，講求眼到、心到、口到、腳到和手到。

曾經出任MLB執行長的尤伯洛斯（Peter Victor Ueberroth）以及現任掌門人曼佛瑞（Rob D. Manfred），5月25日專程前往伊利諾州芝加哥城南的「保證住屋貸款球場」（Guaranteed Rate Field），向現年68歲的主審裁判魏斯特（Joe West）致敬，他當晚第5376次接受指派裁判任務，在白襪隊主場迎戰聖路易紅雀隊擔任主審，打破1953年入列棒球名人堂的克萊姆（William Joseph Klem）生涯創下的5375場執法場次，成為MLB登場執法次數領先者。

魏斯特於1974年以第1名從裁判學校畢業，在MLB服務43年，是現役裁判中年資最久者；他也累積有同儕難以項背的131季後賽和34場次大聯盟「世界大賽」（World Series）執法紀錄。

大聯盟球迷觀看30支球隊2430場次賽事的聚焦點，通常是投手的球速和球路、內野手和外野手傳、接、殺守備任務分派、中心打線的布置和全隊打擊、跑壘、盜壘表現，以及球隊賽前的攻守謀略和臨場的調度決定。其實大聯盟裁判都是學有專長（由指定的裁判學校結業）、實戰經歷（都從小聯盟開始執法）以及競爭性強（沒有年資保證擢升」，他們工作季節從每年3月間春季熱身賽一直到10月間年度總冠軍大賽，共有19個常設4人專業裁判小組（76人），在162次例行賽季期間每周有2個專業裁判組輪休，每名裁判在球季進行期間可以事前報備輪休4個星期，其中3次是小組4人同時休假，1次是個人行程休假。

克萊姆雙親是來自德國巴伐利亞的移民，他生於1874年的紐約上州 羅切斯特愛爾蘭裔集居區域，生日和美國 國父喬治華盛頓相同，是當代美國專業棒球裁判先驅人物。克萊姆身高只有5呎7 1/2吋，他首先在小聯盟經驗3個球季，於1905年4月14日起一直到1941年，37年間都在大聯盟執法，始終致力爭取球迷、球員、球隊和球賽，對於裁判專業的尊敬；他在執法第1季就源法秉公驅逐25人次出場，終其一生他曾經279次動用「驅離」條款，堅決捍衛裁判尊嚴。1941年時年67歲仍參加11場賽事裁判工作，最後一次處理的賽事是聖路易紅雀隊對抗布魯克林道奇隊。他於1951年9月16日辭世。

克萊姆雖然擁有「老仲裁」（The Old Arbiter）稱號，然而他卻是業內嶄新視野的先鋒，譬如他率先討論本壘板、捕手和主審裁判相關位置和視角，以及打者上場間隔時間和場地管理相關議題；他是首位大聯盟穿上護胸墊的主審裁判，也是第1批同時使用口頭和明顯手勢傳達好球、壞球、上壘和出局判決的裁判。他認為無論是安坐在包廂內的貴賓或者是在外野高坐的球迷，「都應該有權利看到或者聽到主審的判決」。他生平主審過18屆103場次大聯盟「世界大賽」。1933年6月6日，MLB在芝加哥「柯米司基球場」（Comiskey Park）舉行首屆全明星賽，他就是本壘裁判。

巧合的是，當年克萊姆所在的「柯米司基球場」，就是如今魏斯特改寫紀錄的「保證住屋貸款球場」。