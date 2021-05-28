場邊人語／輪番上陣 如同強震

四人輪番合擊，雖然高度沒有優勢，力度也有強勢。

在5月26日賽前，費城 76人隊7呎當家中鋒安比德（Joel Embiid）最近4次出戰華盛頓巫師隊，平均得到30分和8.8個籃板球；但26日他只上陣26分鐘就拿到22分7籃板，是全隊得分最多者，成為76人隊對抗巫師隊最有效率的攻守中心。

安比德生於喀麥隆，現年27歲，2016年10月26日起代表76人隊出戰5個球季，有260場先發經驗，4次當選全明星，並且已經參與過25次季後賽 ，戰績12勝13敗；曾經7次在季後賽單場得到30分以上；他23日就單獨進帳30分。

巫師隊近來士氣大振，憑著後場「冰火組合」—比爾（Bradley Beal）和衛斯布魯克（Russell Westbrook），從4月12日到25日曾經寫下8連勝佳績，例行賽季以34勝38敗坐收。在4月10日前，全隊戰績低迷到只有19勝33敗。

巫師隊領教過安比德的實力和影響力，深知季後把守頭關者非他莫屬，因此在季後賽第1回合2次客場比賽，調派身高也是7呎的先發中鋒連恩（Alex Len）、6呎8吋的日籍先發大前鋒八村壘（Rui Hachimura）、7呎替補中鋒洛培茲（Robin Lopez）、6呎11吋替補中鋒葛佛（Daniel Gafford）輪番在低位「伺候」活躍不已的安比德。

27歲的連恩生於烏克蘭 ，是馬里蘭大學校友，在校2個球季共出賽60場，其中先發48場，平均上場24.5分鐘，得到9.7分7籃板0.8助攻0.2抄截和2.1防守火鍋，投籃命中率53.8%。2013年6月27日參加NBA選秀，由鳳凰城太陽隊於第1輪第5順位相中。連恩於2021年1月23日才轉入巫師隊，例行賽季共出賽57場，其中先發40場，平均上場15.8分鐘，得到7.1分4.4籃板0.8助攻0.3抄截和1防守火鍋，他是首次在季後賽亮相。

23歲的八村壘於2019年6月20日由巫師隊於第1輪第9順位相中，本季出賽71場，近乎全勤平均上場31.5分鐘，得到13.8分5.5籃板1.4助攻0.8抄截和0.1防守火鍋，投籃命中率為47.3%，三分球命中率有32.8%。他也是在這次季後賽開洋葷。

33歲的洛培茲於2008年6月26日由太陽隊於第1輪第15順位看上，本季出賽57場，幾乎全勤，62次替補上陣，平均上場19.1分鐘，能獲得10.1分5.6籃板0.5助攻0.7抄截和1.8防守火鍋，投籃命中率達68.1%。他對於季後賽並不陌生，至今在6個球季參加7次系列賽。

22歲的葛佛於2019年6月20日由芝加哥公牛隊於第2輪第8順位相中，本季轉入巫師隊後替補出賽23場，平均上場17.7分鐘，得到13.8分5.5籃板1.4助攻0.8抄截和0.1防守火鍋，投籃命中率為47.3%，三分球命中率32.8%，表現相當搶眼。他也是首次在季後賽披掛上陣。