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場邊人語／回家看看 鄉親不幹

彭廣揚

常回家看看，有說的這麼容易嗎？

丹佛金塊隊5月22日和24日兩度在主場迎戰波特蘭拓荒者隊；先後以109：123見負和128：109勝出。拓荒者隊先發組織後衛里拉德（Damian Lillard）單場分別奪得34分13助攻和42分10助攻，都是兩隊之冠。金塊隊的塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）先後有34分16籃板球和38分8籃板球表現。

然而，對於兩晚主場的1萬5459名球迷而言，他們更在意的是大家「曾經擁有」、如今穿著拓荒者隊制服的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。

他在兩場比賽都以替補前鋒身分登場，共得到23分5籃板球1助攻和1抄截。他於22日比賽第1節只上場4分鐘51秒，三分球3投3進，共得到12分。22日的比賽是安東尼在「離家」10年之後，首次回鄉作客出賽。

6呎8吋、現年36歲的安東尼出生於紐約市布魯克林區，就讀紐約上州的雪城大學，他只參加校隊1個球季，出賽35場，平均上場36.4分鐘，得到22.2分10籃板球2.2助攻1.6次抄截和0.9次防守火鍋，是著名大學教練貝罕姆（Jim Boeheim）入室弟子。2003年6月26日，安東尼參加NBA選秀，由丹佛金塊隊於第1輪第3順位相中。

安東尼於2003年7月17日和金塊隊締約，同年10月29日起效力金塊隊8個球季564場賽事，直到2011年2月22日要求交易到紐約尼克隊，期間以小前鋒身分平均上場36.4分鐘，得到24.8分6.3籃板3.1助攻1.1抄截和0.5次防守火鍋，投籃命中率為45.9%，三分球命中率有31.1%。

安東尼在離開尼克隊後一度漂泊，終於2019年11月19日和拓荒者隊簽訂短約，並且於2020年11月21日再續約1年，至今例行賽季出賽127場其中61場先發，主要扮演大前鋒角色，平均上場28.3分鐘，得到14.3分4.6籃板1.5助攻0.7抄截和0.5防守火鍋，投籃命中率為42.5%，三分球命中率達到39.9%。

從金塊隊到拓荒者隊，他從一名19歲的校園籃球高手成長為選秀探花，轉戰過5支職籃勁旅，10次當選全明星，4度代表美國參加夏季奧運會。安東尼對於籃球單項運動的忠誠（Loyality），其實遠超過他對於一支職業球隊，在一段特定時間內所具備的忠心（Dedication）。

得分後衛米勒（Reggie Miller）已入列籃球名人堂，他可能是現今球迷遍地難尋「忠心」代表。他雖然生於加州，然而卻儼然成為印地安納州的同義詞，因為他自1987年6月22日參加NBA年度選秀，由印第安納溜馬隊於第1輪第11順位圈中，並於1987年11月6日起代表溜馬隊征戰到2005年4月20日，參加18個例行球季1389場比賽，一直從一而終，曾經5次當選為全明星，但是始終無緣成為年度總冠軍。

紐約市 紐約上州 NBA

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