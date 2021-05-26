場邊人語：主場欺生 教士九勝

是室外棒球場敞開門，舉行派對的時候了。

聖地牙哥 教士隊5月23日派出日本籍右投達比修有（Yu Darvish）主投7局三振5次，並於第2局下靠來自多明尼加的第4棒游擊手塔提斯（Fernando Tatís）擊出陽春全壘打先馳得點；之後又於第7局在1出局滿壘情況下擊出477英呎遠的全壘打，全場賺進6個打點。教士隊終場以9比2取勝西雅圖水手隊。從5月14日以來主場9連勝，並且出賽47場就拿到例行賽季的第30勝，佳績在大聯盟無出其右。

教士隊曾於2020年9月6日到14日有過8連勝；2005年5月2日到31日之間創下隊史上主場最多11連勝紀錄。

達比修有球路以切球和滑球為主，搭配四縫線速球和曲球，他2012年4月9日首次在美國 職棒天地登板，對手就是西雅圖水手隊，那一年他25歲，主投5.2局有5次三振和4次四壞球，責失5分。

他本季從4月1日起先發上陣10場，是目前大聯盟先發登板次數最多的投手。他也是這個例行賽季唯一5次先發至少投滿7局並且沒有讓對手得到1分以上的大聯盟投手。

他至今累積作戰61.2局，三振74次，有13次保送，遭擊出42支安打和5支全壘打，責失13分，戰績5勝1敗，勝率.833，防禦率1.75。他的防禦率在國聯名列第5，次於紐約 大都會隊右投狄葛朗（Jacob deGrom）、密爾瓦基釀酒人隊右投伍卓夫（Brandon Woodruff）、舊金山巨人隊右投高斯曼（Kevin Gausman）以及邁阿密馬林魚隊左投羅傑斯（Trevor Rogers）。

至於教士隊的先發投手群，累計出賽420.2局，平均防禦率為2.59，在大聯盟領先群倫，緊跟其後的球隊包括洛杉磯道奇隊的2.99、紐約洋基隊的3.17、紐約大都會隊的3.30和舊金山巨人隊的3.31。

22歲的塔提斯右投右打，自5月8日以來連續6場比賽都有安打，他在23日揮出第1支紅不讓時，累積個人美國職棒第200支安打。他在本季慢熱，前12場打擊率只有.163，目前回復到.309。

辛辛那提紅人隊預定6月17日走訪聖地牙哥客場，和教士隊進行4場系列賽；教士隊決定在當天慶祝「聖地牙哥開放日」（San Diego’s Opening Day），全面向球迷開放主場。18日開賽前，主場將由西南航空公司贊助舉行首屆啤酒節；19日賽事現場則提供免費樂隊演奏，並且贈送兒童和成人不同尺碼的T恤衫；20日比賽則歡迎球迷家庭一起慶祝父親節和兒童節（Kids Fest）活動，並且向現役和退役軍人致敬，以及邀請美國海軍躍蛙隊（Leap Frog Parachute Team）進行跳傘表演。

炎夏已至，開趴其時。