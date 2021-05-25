場邊人語／劍拔弩張 各有擅場

NBA 16支球隊季後賽 揭幕，5月22日起在東、西區捉對廝殺，有該勝未贏的結局，也有驚險勝出。

5月22日，密爾瓦基公鹿隊首先在主場迎戰邁阿密熱火隊，雙方在48分鐘正常時段以99：99打平，球賽進入延長賽讀秒階段，由於公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）身不由己，改由前鋒米道頓（Kris Middleton）在延長賽終結前0.5秒以跳投打破僵局，以109：107絕殺對手。

洛杉磯 快艇隊在主場以103：113不敵達拉斯獨行俠隊。獨行俠隊6呎7吋得分後衛唐西奇（Luka Dončić）得到31分10籃板11助攻，是本季第12次「大三元」表現。

布魯克林籃網隊在主場以104：93擊退波士頓塞爾蒂克隊，在1萬4391人滿座前贏得第1回合開門紅。比賽亮點是塞爾蒂克隊的28歲6呎8吋替補中鋒威廉斯（Robert Williams III），負（腳趾）傷上場22分鐘40秒，得到11分和9次防守火鍋，創下球隊在季後賽單場搧火鍋紀錄。

丹佛金塊隊在人手不足情況下以109比123向波特蘭拓荒者隊稱臣。組織後衛穆雷（Jamal Murray）膝傷休戰，塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）上陣35分鐘21秒，得到34分16籃板，但是只有1次助攻，表現遠不如例行賽季場均8.3次；但還是拿到本球季第61次「兩雙」。拓荒者隊組織後衛里拉德（Damian Lillard）得到34分和13籃板，是本球季第17次「兩雙」。

23日賽事，費城七六人隊首先傳出捷報，在主場以125：118勝過華盛頓巫師隊。七六人隊7呎身高當家中鋒安比德（Joel Embiid）上陣29分鐘46秒，得到30分6籃板3助攻和1防守火鍋。他的隊友6呎8吋大前鋒哈瑞斯（Tobias Harris）上場37分鐘2秒，罰球5投5中得到37分，是全隊得分最高，還有6籃板2助攻和2抄截。而來自澳大利亞組織後衛西蒙斯（Ben Simmons）作戰38分鐘5秒，得到6分15籃板和15助攻。

想要衛冕年度總冠軍的洛杉磯湖人隊以90：99敗給鳳凰城太陽隊。太陽隊得分後衛布克（Devin Booker）拿到34分7籃板8助攻。中鋒艾頓（Deandre Ayton）得到21分16籃板球；他們兩人都是首次參加季後賽。

紐約 尼克隊在麥迪臣廣場花園1萬5047名熱情球迷護航之下對抗亞特蘭大老鷹隊，主隊在這場滿座的比賽增添座位，是新冠肺炎疫情以來紐約都會區至今最大規模室內有觀眾的運動賽事；雙方7次平手，尼克隊最多領先7分，老鷹隊曾經將分差拉到11分。尼克隊開賽後17次出手投籃14次落空，上半場以50：52落後；第3節終結前5分鐘19秒還戰成63：63平手，然而在終場前0.9秒，老鷹隊22歲組織後衛楊恩（Trae Young）運球切入拋射得分，以107：105氣走尼克隊。

西區第1種子猶他爵士隊於鹽湖城主場出戰剛打完附加賽的第8種子曼斐斯灰熊隊，但竟然以109：112落敗。來自加拿大的灰熊隊小前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）是爵士隊防守潰堤所在，全場有31分進帳，為兩隊得分之最，改寫小蓋索（Marc Gasol）於2011年4月17日創下的24分隊史紀錄，這是個別球員有幸在首次參加季後賽時締造的單場最高得分紀錄。