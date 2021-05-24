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場邊人語／中鋒全勤 價值等金

彭廣揚

男子職業籃球球技高手不缺，然而在整個球季全勤的中鋒卻不多。

丹佛金塊隊於5月16日晚間在客場，以116：132敗給波特蘭拓荒者隊，使得拓荒者隊免得落入附加賽；金塊隊結束例行賽季72場賽事，戰績47勝25敗，在西區15支球隊排名第3，22日起以第3種子身分，在主場迎戰第6種子的拓荒者隊，首場遭遇戰卻以101：123見負。

丹佛金塊隊塞爾維亞籍中鋒約柯奇( Nikola Jokić )，從2015年10月28日起效力於金塊隊，連續5年，每個球季(82場)至少參賽73次。這個球季賽程壓縮到72場次，他是全程參加。金塊隊在本季由於約柯奇在陣時間穩定時有佳作，譬如1月31日下午，在主場遭遇猶他爵士隊，主隊是以128：117獲勝，約柯奇出場37分鐘20秒，得到47分12個籃板球5次助攻，拿到個人本季第51場「兩雙」。

金塊隊曾經於3月26日到4月9日，寫下睽違有8年之久的8連勝佳績，並且於4月9日晚間在主場對抗聖安東尼馬刺隊時，全隊演出33次助攻(約柯奇個人有14次)，也是連續第18場比賽，全隊每場比賽至少累積25次助攻。4月19日晚間在主場迎戰曼斐斯灰熊隊，地主隊在2次延長比賽後，以139：137險勝，約柯奇登場45分鐘4秒，4次三分球出手彈無須發，得到47分15個籃板球8次助攻。

自從金塊隊的先發組織後衛穆雷 (Jamal Murray) ，4月12日在舊金山客場由於左膝前十字韌帶撕裂受傷，身高6呎11吋的約柯奇( Nikola Jokić) ，從此擔負起全隊場上領導角色。4月21日晚間在波特蘭客場，約柯奇不僅獨得25分，而且還照顧其他4名先發隊友，每人都至少有12分進帳，終場以106：105險勝拓荒者隊，取得4連勝，締寫隊史上連續第20次，5名先發球員得分都是雙位數，而且球賽告捷。

約柯奇現年26歲，由於本身的ABC(Attendance+ Balance+ Collaboration)性格和行動優點，也就是球季全勤，給予教練團調度最多選項機會；各項攻守技術統計平均而且都突出；是團隊協作攻城和合作防守的中心，於是成為選拔本季大聯盟[AP1] 「年度最有價值球員」(MVP) 過程中行情最好的候選人，勢頭其實強過費城76人隊的中鋒安比德 (Joel Embiid)，以及密爾瓦基公鹿隊的大前鋒「字母哥」安戴托坤波 (Giannis Antetokounmpo)。

他在本球季場場先發，平均上陣34.6分鐘(聯盟個人最高紀錄為37.6分鐘)，得到18.5分，9.8個籃板球和6次助攻，以及 1.1次抄截2.6次失誤和0.7次防守火鍋，有60次「兩雙」和16次「大三元」(生涯共有57次)，共出手投籃732次，命中率達到53.3%，三分球命中率34.7%，兩分球出手1056次命中640次，準確率為58.3%。22日的季後賽，他獨得34分16個籃板球。

波特 費城 舊金山

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