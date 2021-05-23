場邊人語／洋基的路 絡繹於途

對於一支有輝煌戰史的球隊而言，從前，不是倒帶回放，而是開步續行。

美國職棒大聯盟(MLB)紐約洋基 隊，5月19日晚間走訪德州 阿靈頓客場，由現年35歲的右投手克魯伯(Corey Kluber)和現年33歲，來自南韓的遊騎兵對左投手梁玹種(Hyeon-jong Yang)對決，經過2小時22分鐘塵戰，克魯伯在3萬1689名球迷驚嘆之下，以101球面對打者28次，演出9次三振，奉送1次四壞球完投9局，沒有被擊出過安打，終場洋基隊以2：0獲勝，拿到球隊本季第24勝，克魯伯個人本季第4勝，並且創寫洋基隊本季每一次旗開得勝，都是因為將對手得分壓制在4分之內。

梁玹種出場5.1局，被擊出3支安打，特別是在第6局上遭到對方擊出三壘安打和高飛犧牲打責任丟失2分，因此吞下本季首敗。克魯伯全場憑藉曲球、切球和伸卡球掌控局面，雖然在第3局送出1次四壞球，因此失去「完全比賽」的機會，不過卻創寫大聯盟在24小時之內，2次出現無安打的紀錄，以及成為洋基隊史上第12次無安打比賽。洋基隊最近一次出現無安打比賽，是於1999年7月18日下午在第2代洋基球場，迎戰來自加拿大東部的蒙特利爾博覽會隊 (現為華盛頓國民隊)，主戰右投手是當年36歲的孔恩 (David Cone)。

22年之間，每天都在期盼再出現無安打比賽，這樣的滋味，目前在大聯盟各隊之中，還有7隊友切膚之痛。大聯盟擁有無安打比賽「乾旱期」最長的球隊，竟然就是克魯伯以前的東家—克里夫蘭印地安人隊，該隊上次成為無安打比賽受益人，還歸功於1981年5月15日晚間在克里夫蘭主場，由右投手巴克 (Len Barker)領軍以3：0完封多倫多藍鳥隊；巴克當晚面對打者27次，有11次三振出局，其中最後出場打擊的11個打席，有7次三振，締造大聯盟第10次完全比賽紀錄。

大聯盟本季開賽50天，已經有6次無安打比賽，先後為聖地牙哥教士隊的右投手馬斯葛洛夫 (Joe Musgrove)，於4月9日晚間在德州客場對抗遊騎兵隊時，演出本季首次無安打比賽；白襪隊的左投手洛登 (Carlos Rodón)，於4月14日晚間在克里夫蘭客場，第2次演出無安打比賽；巴爾迪摩金鶯隊於5月5日下午在西雅圖 客場，左投手明斯 (John Means) 完成第3次無安打比賽。辛辛那提紅人隊左投手邁利 (Wade Allen Miley)， 5月7日晚間在克里夫蘭客場，第4度上演無安打比賽。巧合的是，德州遊騎兵隊，克里夫蘭印地安人隊、西雅圖水手隊，都不幸2度成為無安打比賽犧牲。底特律老虎隊則是於5月18日晚間移陣西雅圖客場，由右投手譚波 (Spencer Turnbull) 主演第5次無安打比賽。大聯盟單季最多次無安打比賽紀錄，是7次。

克魯伯老家在阿拉巴馬州伯明罕，從2011年9月1日起代表克里夫蘭印地安人隊出賽9個球季218次， 其中只有5場不是先發出場，戰績98勝58敗，2次贏得美國聯會年度最佳投手獎項，3次當 選全明星，還有14次完全比賽紀錄。2019年12月15日由克里夫蘭印地安人隊被交易到遊騎兵隊，可惜他只先發出場過1局，面對打者3次，有三振和四壞球各1次。2021年1月15日才和紐約洋基隊簽訂為期1年1100萬元的短約。。

洋基隊最早於1917年4月24日對抗波士頓紅襪隊時，創寫成軍以來首次無安打比賽紀錄，全隊在20世紀共有11次無安打比賽，其中在1938年8月27日、1951年7月12日、1993年9月4日3回，洋基隊都是在遭遇克里夫蘭印地安人隊時，演出無安打比賽。克魯伯此役是洋基隊進入21世紀開路先鋒。