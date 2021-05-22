場邊人語／帝遇見王 絕殺封網

一樣的三分球，異樣的反應。

在衛冕路途上顛簸而行的洛杉磯湖人 隊，5月19日晚間在主場以103：100險勝金州勇士 隊，從附加賽重生，順利晉級季後賽軌道；勇士隊則需要再戰曼斐斯灰狼隊，爭取季後賽最後門票。

灰熊隊剛於5月16日在客場以101：113向勇士隊稱臣。

這場「皇對王」的對決，雙方6次戰成平手，勇士隊一度超前13分，湖人隊也曾經領先過7分。全場勝負的關鍵，就在於湖人隊陣中有「籃球小皇帝」之稱的詹姆斯（LeBron James）於終場前58秒，接獲隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）助攻，在距離籃圈34英呎處投中三分球絕殺對手。凱威爾波普在比賽結束前1秒，還造成勇士隊前鋒貝茲摩（Kenneth Lamont Bazemore Jr.）傳球失誤，使得三分球王柯瑞 （Stephen Curry）只有望籃興嘆。

這是湖人隊自從5月9日以來第6場連勝，也是歷年來和勇士隊交鋒第258次勝出。湖人隊在本季累積三分球出手次數最多者，是身高6呎10吋的前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），三分球出手命中率最高的則是6呎1吋後衛施羅德（Dennis Schröder），然而19日則是靠詹姆斯、凱威爾波普和後衛卡盧索（Alex Caruso各2顆三分球得分。湖人隊例行賽季72場賽事平均每場只讓對手得到106.8分，曾經還有21次壓制對方得分不超過100分，其中19場告捷。

詹姆斯本季2度因傷缺陣，分別是在3月21日到4月28日，以及5月3日到12日之間。他在例行賽季又一次刷新平均得分紀錄，已經連續17個球季每季都能夠保持場均25分的水平，超越喬丹（Michael Jordan）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）、馬龍（Karl Malone）等前輩表現。

詹姆斯19日帶傷出場34分鐘51秒，上場時間僅次於戴維斯（Anthony Davis）的42分鐘14秒，在第2節和第4節各有3次助攻，開賽後3分鐘31分才上籃得分，全場得到22分11籃板10助攻，拿到個人本季第6次「大三元」，但是投籃17次出手只有7次破網，三分球4投2中。

也因傷缺席36場的戴維斯全場得到25分，12籃板和2助攻，以及2抄截3失誤和1次防守火鍋，拿到本季第13次「兩雙」。他於第4節獨得13分，並且在第3和第4節各拿到4個籃板球和5個籃板球，是湖人隊在下半場保持不掉鏈的功臣。

柯瑞是NBA現任得分王（2015分）和三分球王（337次得分），全場出賽40分鐘37秒，得到37分，7籃板和3助攻，有6次失誤，9次出手三分球6次得分，命中率66.7%，是兩隊成績最佳者；他於第2節和第3節各拿到10分和11分，成為單場雙方得分最多者，其實也是本季64次出賽中，第39次單場得分超過30分。