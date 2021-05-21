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場邊人語／虎賁常在 無安打賽

彭廣揚

曾經有過低潮，如今享受狂潮。

MLB底特律老虎隊18日客場造訪西雅圖，經過2小時44分鐘和水手隊交戰，老虎隊身高6呎3吋的28歲右投譚波（Spencer Turnbull）在6883名球迷見證之下，以117球面對29個打席，演出9次三振，完投9局沒有讓水手隊擊出一支安打。全場和捕手哈瑟（Eric Haase）密切配合，混和運用滑球、變化球和曲球，使得對手12次擊出無效的滾地球，此外，他50次巧用四縫線速球，造成對方12次揮棒落空。

雖然譚波因送出2次四壞球而失去「完全比賽」的機會，但是終場老虎隊以5：0取勝，順利完成他個人大聯盟第50次先發任務，獲得本季6次先發的第3勝，協助老虎隊拿到本球季第16場勝利，連續2場在西雅圖傳回捷報，並且達成雙方歷年對抗的第220場勝利，並創下隊史第8次無安打比賽紀錄。

在此之前，譚波只有1次和水手隊交鋒經驗；是2019年8月15日在主場先發迎戰，以93球主投5局，有8次三振和2次四壞球保送，遭到對手擊出過6支安打，失掉3分，苦吞當季第11次敗責。

現年38歲的右投韋蘭德（Justin Verlander）曾效力於老虎隊13個球季，累積20次完投和6次完封戰績。他曾經2次代表老虎隊演出無安打比賽。首次是於2007年6月12日在「老虎球場」（Comerica Park）迎戰密爾瓦基釀酒人隊，當著4萬1255名球迷，以112球主投9局，12次三振和4次四壞球，創下該球場首次無安打比賽。最近一次則是2011年5月7日在多倫多客場出賽藍鳥隊時，以108球主投9局，有4次三振和1次四壞球保送；比賽進行到第6局時老虎隊已以7比0遙遙領先，終場以9：0獲勝，又締寫無安打比賽紀錄。

譚波是阿拉巴馬大學校友，2018年9月14日起代表老虎隊出賽，大聯盟首役是以後援身分出場。今年是他第4個球季，共參加過51場賽事，其中50次先發登板，累積先發255.2局，戰績10勝25敗，勝率26.8%，平均防禦率4.33。他在加入職棒後，前5場比賽共先發15.2局，責失14分，雖然也有22次三振，可是戰績4敗，平均防禦率達8.04。他2019年球季先發出戰30場148.1局，扛起17次敗戰之責，這些都算進大聯盟功勞簿。

大聯盟開季48天已有5次無安打比賽，分別是聖地牙哥教士隊的28歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）於4月9日在德州客場對抗遊騎兵隊，為本季首次無安打比賽；白襪隊左投洛登（Carlos Rodón）於4月14日走訪克里夫蘭時也演出無安打比賽；5月5日巴爾的摩金鶯隊走訪西雅圖，金鶯隊28歲左投明斯（John Means）也完成無安打比賽。辛辛那提紅人隊左投手利（Wade Allen Miley）則是於5月7日在克里夫蘭客場上演另一次無安打比賽。克里夫蘭印地安人隊和西雅圖水手隊開季至今都2度苦嘗無安打比賽待遇。

西雅圖 德州 聖地牙哥

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