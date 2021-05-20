場邊人語／一步之遙 要是不要

這一季的職業籃球的附加賽，意味著縱然距離季後賽只有一步之遙，尚看各顯本領搶須要。

NBA例行賽季經過21周賽程已於5月16日結束，18日進行2場單淘汰賽，由印第安納溜馬隊在主場迎戰夏洛特黃蜂隊，以及華盛頓巫師隊在客場挑戰波士頓 塞爾蒂克隊。

夏洛特黃蜂隊例行賽季戰績33勝39敗，最近11場比賽只有3場告捷，終季之前更是5連敗。小前鋒海瓦德（Gordon Hayward）右腳受傷沒有上陣，5名先發球員為控球後衛鮑爾（LaMelo LaFrance Ball）、得分後衛洛齊爾（Terry Rozie）、大前鋒華盛頓（P.J. Washington）、來自剛果民主共和國的中鋒畢永柏（Bismack Biyombo）和小前鋒布里吉斯（Miles Bridges）；小前鋒麥丹尼爾斯（Jalen McDaniels）和6呎11吋的中鋒賽勒（Cody Zeller）替補。

印第安納溜馬隊在例行賽季戰績34勝38敗，主場戰績13勝23敗。5月出賽10場勝負各半，其中包括在主場戰勝費城 六人隊。由於先發組織後衛波格登（Malcolm Brogdon）最後一刻才決定出戰，主教練畢約克倫（Nate Bjorkgren）調派4名球員先發，他們是小前鋒大哈勒戴（Justin Holiday）、前鋒麥克德莫（Douglas Richard McDermott）、加拿大籍小前鋒布里塞特（Oshae Brissett）和大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）替補。

溜馬隊第1節就以40比24超前，上半場以69比45領先，麥克德莫8投7中，2次罰球都命中獨得20分，波格登和布里塞特分別斬獲13分和10分。黃蜂隊依靠替補中鋒賽勒和前鋒華盛頓撐場面，各自得到10分和8分。溜馬隊第3節結束時以108比78超前30分，6名球員至少都得到12分，其中包括5名先發。終場13名球員上陣，7名球員得分雙位數，全隊投籃命中率55.2%，三分球命中率45.7%，以144比117狠狠修理黃蜂隊。

華盛頓巫師隊例行賽季戰績也是34勝38敗，客場成績15勝21敗。5月間出賽9場戰績5勝4敗，其中包括兩度取勝印第安納溜馬隊。巫師隊當晚調派5名球員先發上陣，為控球後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、得分後衛比爾（Bradley Beal）、日本出生的大前鋒八村壘（Rui Hachimura）、來自巴西的組織後衛內托（Raul Neto）和中鋒連恩（Alex Len）。

波士頓塞爾蒂克隊例行賽季戰績36勝36敗，主場成績為21勝15敗。5月出賽8場僅有2勝，其中包括4連敗。當晚5名先發球員分別為控球後衛沃克（Kemba Walker）、組織後衛史馬特（Marcus Smart）、小前鋒佛尼爾（Evan Fournier）、小前鋒泰托姆（Jayson Tatum）和中鋒威廉斯（Robert Williams III）。

巫師隊在跳球後，由連恩首開紀錄，塞爾蒂克隊開賽8分鐘內，5名先發球員全部得分，第1節以27比21領先，可是上半場卻以52比54落後；泰托姆和沃客各有18分和12分收穫，巫師隊前2節三分球總共才出手9次；八村壘3次投籃3次命中得到6分，比爾得到13分。該隊全場三分球21次出手只有3次得分，命中率低到14.3%，比爾和衛斯特布魯克分別得到22分和20分；然而塞爾蒂克隊的泰托姆獨得50分，沃克收穫29分，終場遂以118比100輕鬆勝出，將於22日在紐約市 布魯克林和籃網隊交手。