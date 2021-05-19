場邊人語／志萬康復 光芒有福

笑顏長開，福氣自來。

以微笑守壘享譽的佛羅里達坦帕灣光芒隊一壘手崔志萬（Ji-Man Choi），16日終於告別開季以來所在的傷兵名單，在聖彼得堡出場守備一壘和擔任第3棒打擊，受到主場7355名球迷熱烈鼓掌歡迎。他在第1局下擊出左外野方向一壘安打，第4局下擊出右外野方向一壘安打，第5局下擊出滾地球遭到雙殺，第8局下又擊出右外野方向二壘安打，掩護隊友得到1分，稍後自己也跑回1分。

光芒隊本季42場例行比賽已經排列過41種打擊順序；16日首次完成隊史上3場系列賽橫掃紐約大都會 隊；光芒隊從5月11日起連續6個主場系列戰對上紐約洋基隊和大都會隊，最近一次在主場連續3次取勝客隊是在2020年9月25日到27日迎戰費城 費城人隊。大聯盟本來有8支球隊從來就沒有在3場(以上)的系列戰全部勝出，這些球隊除光芒隊之外，還包括亞特蘭大勇士隊、辛辛那提紅人隊、舊金山巨人隊、聖路易紅雀隊、洛杉磯道奇 隊、匹茲堡海盜隊和密爾瓦基釀酒人隊。光芒隊自2015年8月9日以來，和大都會隊較量的5次系列戰都連續告捷。

洛杉磯道奇隊也於6日宣布，延攬11日就由光芒隊指定讓渡的日本籍內野手筒香嘉智（Yoshitomo Tsutsugo），將這名擅長中心打線的日將交易列入40人保護名單，著眼今年秋後另有重用。

筒香嘉智生於日本和歌山縣，現年29歲，曾在日本職棒中央聯盟橫濱DeNA灣星隊效力10球季，累積擊出205支全壘打，有613個打點，打擊率為.285。身高6呎1吋，右投左打，能夠鎮守一壘和擔任指定打擊，2020年7月24日起加入MLB ，本球季代表光芒隊出賽26場，有87個打席，打數78次，遭三振27次，8次四壞球保送，擊出13支安打，4支二壘安打5個打點，打擊率為.167。筒香嘉智在美國職棒雖然只有2個球季作戰經驗，總共出賽77場，但是有272個打席，打數235次，遭三振77次，34次四壞球保送，擊出44支安打、9支二壘安打、1次三壘安打、8支全壘打和29個打點，打擊率為.187。此外，他在2020年季後賽出賽過8場，有16個打席和打數，遭三振3次，沒有四壞球保送，擊出2支安打，打擊率為.125；在年度總冠軍系例賽遭遇道奇隊，3個打席1次三振，其餘空手而歸。

崔志萬生於南韓仁川，身高6呎2吋，3月31日右膝關節內視鏡接受手術，被放入傷兵名單，缺席40場比賽，這段期間球隊戰績21勝19敗。他於2016年4月5日起加入安納罕天使隊。2019年3月5日轉至光芒隊，至今出賽291場，有825個打席，打數696次，遭三振185次，108次四壞球保送，擊出181支安打，46支二壘安打3次三壘安打30支全壘打，累積107個打點，打擊率為.260。

他是第4位南韓出生的職棒球員，有幸參加年度總冠軍爭奪賽，也是第1位非投手球員有此榮幸；其他球員包括2001年和2004年先後代表亞里桑納響尾蛇隊和波士頓紅襪隊的的右投金炳賢（Kim Byung-hyun）、2009年和2018年分別代表費城費城人隊和洛杉磯道奇隊的右投朴贊浩（Park Chan-ho），以及2018年代表多倫多藍鳥隊先發的左投柳賢振（Ryu Hyun-jin）。