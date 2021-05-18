場邊人語／互動頻繁 終局難判

NBA球季附加賽，總結互動排名，根治企圖擺爛。

72場例行賽季已於5月16日結束，在15日和16日2天48小時之內進行了21場比賽，30支球隊在16日全數出戰。

15日，紐約尼克隊於主場在延長賽以118比109取勝夏洛特黃蜂隊，拿到到本季第40場勝利，大前鋒藍道（Julius Randle）得到33分10個籃板球13助攻，獲得本球季第6次「大三元」。布魯克林籃網隊在主場以105比91收拾芝加哥公牛隊，「超級三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和哈登（James Harden）本季第8次合體同場，但總共只得39分，其中厄文收穫22分。印第安納溜馬隊則是於主場以115比122向洛杉磯 湖人隊稱臣，詹姆斯（LeBron James）上場28分鐘26秒，得到24分7籃板8助攻、戴維斯（Anthony Davis）上場35分鐘50秒，得到28分10籃板5助攻，施羅德（Dennis Schroder）上場26分鐘42秒，得到14分1籃板和4助攻。詹姆斯本季累積得到1077分，是全隊得分王，戴維斯共演出59次守火鍋；施羅德則累積有200次罰球得分以及68次抄截343次助攻。

在16日，鳳凰城太陽隊在布克（Devin Booker）和保羅（Chris Paul）休息下，由替補得分後衛摩爾（E’Twaun Moore）投出壓哨三分球，以123比121險勝聖安東尼奧馬刺隊；太陽隊仍有機會西區稱霸，馬刺隊將在附加賽迎戰勇士 隊或者灰熊隊。華盛頓巫師隊以115比110擊退洛特黃蜂隊，將以東區排行老八身分在附加賽和老七波士頓塞爾蒂克隊交鋒。印第安納溜馬隊則是以125比113取勝多倫多暴龍隊，溜馬隊因此在附加賽擁有主場優勢對抗黃蜂隊。尼克隊以96比92力克波士頓塞爾蒂克隊，坐穩東區第4種子。金州勇士隊以113比101勝曼斐斯灰熊隊，柯瑞（Stephen Curry）獨得46分，成為年度得分王。布魯克林籃網隊以123比109勝過勝過克里夫蘭騎士隊，成為東區第2種子隊。洛杉磯湖人隊雖以110比98擊敗紐奧良鵜鶘隊，取得5連勝，還是需要參加附加賽。至於波特蘭拓荒者隊則是以132比116讓丹佛金塊隊飲恨，連續第8年晉級季後賽 ，雙方將於季後賽第1回合再戰。

其實在5月14日，晉級季後賽的12支種子隊伍已經有跡可循，東區依序是費城七六人隊、布魯克林籃網隊、密爾瓦基公鹿隊、亞特蘭大老鷹隊、邁阿密熱火隊、紐約尼克隊；西區種子球隊依次為猶他爵士隊、鳳凰城太陽隊、洛杉磯快艇隊、丹佛金塊隊、達拉斯獨行俠隊、波特蘭拓荒者隊。

東區第7種子名額當時似乎由夏洛特黃蜂隊和波士頓塞爾蒂克隊較量，第8種子則由印第安納溜馬隊和華盛頓巫師隊競爭，芝加哥公牛隊伺機行事；西區第7種子名額由洛杉磯湖人隊和金州勇士隊爭奪，第8種子由聖安尼奧馬刺隊和曼斐斯灰熊隊角逐。

同時在東區，多倫多暴龍隊、克里夫蘭騎士隊、奧蘭多魔術隊和底特律活塞隊確定打包回家。西區則有5隊出局，包括紐奧良鵜鶘隊、沙加緬度國王隊、明尼蘇達灰狼隊、奧克拉荷馬城雷霆隊和休士頓火箭隊。這意味著有些球隊已經提早放暑假，從目前到10月之前，有足夠的時間反省，集思、討論、接觸、演練，選秀和準備自由球員交易。

NBA本季特別創設8隊參加的附加賽，從5月18日到21日之間舉行，由16隊參加的季後賽則由5月22日到7月22日進行；7月23日是日本東京奧運會預定揭幕日期。