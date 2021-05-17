場邊人語／五指難關 望眼欲穿

職棒比賽，先發威力把關。攻城努力

現年26歲的密爾瓦基釀酒人隊右投手柏尼斯 (Corbin Burnes,)，5月13日午後，在主場迎戰聖路易紅雀隊時，刷新美國 職棒大聯盟 (MLB) 另外一項投手紀錄，就是在球季開始投出58次三振之後才出現第1次四會球保送。可惜他在這場比賽出賽5局，第1局上就由對方先馳得點，第5局上投出全場第9次三振後，卻以四壞球保送紅雀隊首棒二壘手艾德曼 (Tommy Edman)，中斷開季以來無四壞球保送的紀錄。

紅雀隊共擊出5支安打，失掉1分，責任失分1分，防禦率1.57，釀酒人隊終場以0比2飲恨，柏尼斯本季第3次承擔敗責，現年25歲的紅雀隊右投手弗萊赫提 (Jack Flaherty)，先發6局演出6次三振和奉送2次四壞球，拿到本季8次登板的第7次勝投，紅雀隊第23場捷報。

不過，釀酒人隊在這天宣布，從6月25日起，主場將全部開放，可以恢復到4萬1900人容量。

職棒比賽的三振和四壞球比例 (K/BB %)，是同時適用於攻守雙方的技術統計指標，同時反映投手是否能夠精準地控制球路，以及打擊者可不可以及時選球和有效揮棒。紐約 洋基隊的右投手柯爾 (Gerrit Cole)，聖地牙哥教士隊得右投手達比修有 (Yu Darvish)和紐約大都會 隊的右投手狄葛隆(Jacob DeGrom)、克利夫蘭印地安人隊右投手畢柏 (Shane Bieber)和華盛頓國民隊的右投手薛則 (Max Scherzer)，都是全聯盟的佼佼者。。

柏尼斯身高6呎3吋，2018年7月10日起。才開始代表釀酒人隊出賽，13日是生涯第80場賽事，第19次先發登板，也是本季第6次先發。這是他在本球季第2次和紅雀隊交戰；4月8日下午，釀酒人隊走訪紅雀隊，以86球數先發6局有9次三振，沒有送出任何四壞球，只被擊出1支安打，但是終場以1比3惜敗，無關勝負。釀酒人隊歷年來和紅雀隊對陣，戰績是167勝216敗。

大聯盟是從1893年開始，調整投手丘的前沿，到本壘板尖端的距離為60英呎又6英吋(18.44公尺)，柏尼斯是美加地區職棒至今唯一的先發投手，在個人加入大聯盟後連續3個球季(2018-2020)之中，每個球季開始後都可以在送出首次四會球保送之前，演出30次以上的三振。不過他在2020年9月25日列入傷兵名單，提早結束參賽。雖然如此，美國棒球作家協會 (BBWAA)密爾瓦基分會，還是看中伯尼斯12次出賽9場先發共投出59.2局，戰績4勝1敗防禦率2.11得表現，認定他是全隊「最有價值的投手」(Most Valuable Pitcher )。

曾經為洛杉磯道奇隊效力，身高6呎5吋的終結右投手簡森 (Kenley Jansen)，2017年創寫開季以來，一位後援投手51次三振但是沒有四壞球保送紀錄。

現年39歲的紅雀隊主戰右投手韋恩萊特 (Adam Wainwright) ，在同一球隊連續效力16個球季，則是在2013年締造開季以來，35次三振沒有四壞球保送的紀錄。