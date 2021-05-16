場邊人語／人來人往 好投難忘

職棒天地，有些人與事天長地久，只因為大家曾經擁有。

密爾瓦基釀酒人隊右投手辛摩曼 (Jordan Zimmermann)，5月23日即將年滿35歲，他於2月9日才以自由球員身份和球隊簽訂小聯盟合約，本季2次從牛棚出場救援5.2局，遭到對手擊出8支安打1次全壘打，失掉5分，責任失分5分，防禦率7.94。手感、年齡和戰績，都不斷提醒他「力不從心」，他因此在5月11日正式宣布退役。

辛摩曼在威斯康辛州 土生土長，是釀酒人隊史頁中第11位名符其實的子弟兵。他選擇在密爾瓦基宣布高掛球鞋，欣然接受家鄉父老長期的支持和祝福，但是更重要的是，他的彪炳戰功將永遠存留在合眾國的首都華盛頓哥倫比亞特區。

2014年9月28日午後，是國民隊、棒球迷和辛默曼共同停格的瞬間。28歲的辛摩曼，在國民隊的主場迎戰邁阿密馬林魚隊，在3萬5085名球迷捧場下，以9局104球數，面隊打者28次三振對方10次，送出1次四壞球，拿到個人單季第14場勝利，以及開創國民隊成軍以來，首次出現無安打比賽局面。

辛摩曼身高6呎2吋，由2009年4月20日起，代表國家聯會華盛頓國民隊出賽7個球季，2015年11月30日開始，效力於美國 聯會底特律老虎隊。國民隊在2015年例行賽季戰績83勝79敗，獲勝率.512，沒有晉級季後賽 ，球隊在球季結束後，面對3個長程人事抉擇，分別是繼續和辛摩曼取得自由球員身份前簽訂長約、和另外一名「看板球星」簽約或者以交易到位，以及全盤考量在來季乳和擢拔新秀。

他當年表現優異，先發登板33次201.2局，累積三振164次，39次四壞球保送，遭到對手擊出204支安打24次全壘打，防禦率3.66。他從2012年球季開始連續4個球季，每個球季至少先發32次主投195.2局，是任何球隊不敢忽視的輪值投手人選。然而就在同時，30歲的薛則 (Max Scherzer)、29歲的岡薩雷茲 (Gio González)、26歲的史特拉斯堡 (Stephen Strasburg)、31歲的費斯特 (Doug Fister)、22歲的羅斯 (Joe Ross)投手群先發也都稱職。國民隊思量輪值投手質量俱佳，斷然決定和辛默曼分道揚鑣，因此給右投手羅亞克(Tanner Roark) 製造了來季16勝10敗的機會。

辛摩曼在大學時期，只是美國大學校際運動總會第三級聯盟棒球運動員，他的職棒生涯先後代表國民隊 (2009-2015)、老虎隊 (2016-2020)和釀酒人隊 (2021)，2次成為老虎隊開季日先發投手。他總共出賽279