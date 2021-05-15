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場邊人語／海盜主場 開季領航

彭廣揚

好的開始，是成功的一半。

NFL於5月12日宣布，2021-22例行賽季預定於9月9日晚間8時20分在佛州坦帕灣雷蒙詹姆斯球場（Raymond James Stadium）揭幕，由贏得第55屆超級盃、志在衛冕的海盜隊，迎戰「美國的隊伍」（America’s Team）達拉斯牛仔隊，國家廣播網（NBC）將進行直播；2022年2月13日第56屆超級盃將在加州洛杉磯「社會金融球場」（SoFi Stadium）舉行；這處場館是洛杉磯公羊隊主場。

海盜隊當家四分衛布雷迪（Tom Brady）在8月3日就年滿44歲，已經縱橫職業天地21年，他將和在7月29日歡慶28歲生日、曾連續4季全勤的牛仔隊四分衛普瑞斯柯特（Dak Prescott），共同領銜迎接NFL第102屆球季。

布雷迪已經14次當選全明星，7次榮獲NFL年度總冠軍，目前累積出賽301場，先發299次，獲勝230場，成功傳球距離達到7萬9204碼，581次傳球達陣取分，521次遭擒殺。他職涯曾5次對陣普瑞斯柯特，每次都高奏凱歌。海盜隊是NFL歷年以來首支在主場贏得超級盃的球隊，該隊當時先發出場的22名球員本季將全員續約到齊參加始業式，這也是NFL歷史新頁。

NFL最近一次出現球隊連續2度捧回超級盃的美景，是2004年2月1日在德州休士頓，由新英格蘭愛國者隊以32比29擊敗北卡羅萊納黑豹隊。2005年2月6日在佛州傑克森維爾，新英格蘭愛國者隊又以24比21氣走費城老鷹隊；這兩場賽事的主角，都是布雷迪。

普瑞斯柯特至今2次當選全明星，有3次季後賽先發經驗，上個球季因為右腳踝受傷缺席11場，至今還沒有嘗過年度總冠軍滋味，總共出賽69場，場場先發，獲勝42次，累積成功傳球距離1萬7634碼，有106次傳球達陣取分，146次遭擒殺。

NFL當年出於振興地方經濟的考量，於第83屆球季的2002年在紐約市曼哈頓首次舉行年度「開球大典」（The Kickoff Game）和為期整周的配套社區、文化、表演和宣傳活動，聚焦慶祝年度16場例行賽揭幕，提醒球迷在勞工節過後，每周都有精彩職業美式足球對決，以及重溫最近年度捧回超級盃的球隊和球員風采。

今年度的「開球大典」本來還有7支球隊有望名列海盜隊的對手名單，譬如紐約巨人隊、紐約水牛城比爾隊、邁阿密海豚隊、芝加哥熊隊、北卡羅萊納黑豹隊、亞特蘭大隼鷹隊和紐奧良聖徒隊。其中，聖徒隊的新任27歲四分衛溫斯頓（Jameis Winson），之前效力海盜隊5個球季，出賽70場，2020年4月28日轉隊到聖徒隊。

牛仔隊於1996年1月28日以27比17擊敗匹茲堡鋼人隊躍登年度總冠軍之後，10次季後賽都是望盃興嘆，上個球季戰績只有6勝10敗，防守能力是全聯盟最差，平均每場失掉29.6分。

海盜隊曾於2003年1月26日在南加州聖地牙哥以48比21擊敗奧克蘭突擊者隊成為年度總冠軍。當年9月8日在賓州費城，海盜隊以17比0拿下開門紅，然而整個賽季戰績只有7勝9負，絲毫沒有蟬聯冠軍機會。

NFL 超級盃 紐約市

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