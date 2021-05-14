場邊人語／聯盟關切 遷址要脅

職業球隊的主場，是永續運營的基本盤和聚寶盆。

MLB 於5月11日發表書面聲明，關切北加州奧克蘭市政當局針對運動家隊擬議新建球場的進展，並且注意到球隊在過去4年，在面臨許多路障之際，投注重要的資源努力完成在城市鬧區興建一處現代化職棒場館。

大聯盟如今意識到，在NBA金州勇士 隊和NFL突擊者隊2年內相繼離開東灣老家遷移到舊金山 和拉斯維加斯之後，運動家隊繼續留駐在奧克蘭變得更重要。大聯盟毫不諱言，目前球隊使用中的主場—阿拉米達郡立球場（Oakland–Alameda County Coliseum）並不是職棒未來發展的選項，因此「球隊在繼續努力落實新建場館提案同時，可以探索其他市場」。

換句話說，在大聯盟的支持下，奧克蘭的市政府和議會必須盡快達成和運動家隊達成開發新址協議，否則球隊可以選擇遷址。運動家隊前身主場是在東部賓州費城（1901-54），後來搬遷到密蘇里州坎薩斯城（1955-67），1968年起使用目前的場館，合約到2024年告終。阿拉米達郡立球場於1966年9月18日啟用，場地年齡雖然不及波士頓紅襪隊的芬威球場（Fenway Park）以及洛杉磯道奇隊的道奇球場（Dodger Stadium），但是該場館內的管線漏水問題早已經成為到訪客隊口中不吐不快的怨言。

運動家隊預計投資120億元於奧克蘭城區西部濱海區開發一個具備競技、購物、居住、文娛多功能的大型運動公園。區內的綜合建築項目可能包括：一個造價約10億元可以容納3萬5000人專供運動家隊使用的棒球場、最多可達3000個住宅單位、150萬平方英呎辦公空間，177萬平方英呎商業空間、27萬平方英呎零售空間、一處提供400個客房的酒店、一個可以容納約3500人，面積5萬平方英呎的室內表演場地和18.3英畝的開放空間公園。

有關奧克蘭運動家隊的去留，曾經先出任過市議員、隨後當選奧克蘭第49任市長的關麗珍（Jean Quan），是該市首位女性市長，也是全美主要城市首位亞裔市長，她曾於2011年12月9日公開說明，奧克蘭市政府已經致函時任MLB執行長的塞利格（Bud Selig），表明有意留住運動家隊，並且提供2種地點選擇。關麗珍當時認為，如果能夠重建現有場館，將可以同時解決當地NBA、MLB和NFL主場「重生」的問題。

然而就在同時，勇士隊和舊金山第43任市長李孟賢（Ed Lee）接觸，尋求他支持球隊搬遷到舊金山。李孟賢是舊金山開埠以來首位華人市長，他是勇士隊興建「大通中心」（Chase Center）主場的推手，也見證舊金山巨人隊於2014年10月29日在坎薩斯城擊敗皇家隊勇奪年度總冠軍。奧克蘭運動家隊和舊金山巨人隊的市場相鄰，加上南灣的聖荷西虎視眈眈，三者之間關係微妙。

奧克蘭現任市議員盛濤（Sheng Thao）於2019年10月7日就公開表態，支持將運動家隊留在奧克蘭，並且和市政府、阿拉米達郡和球隊透過協商達成公平協議，保障球隊、阿拉米達郡立球場和霍華德碼頭棒球場開發計畫專案（Oakland Waterfront Ballpark District at Howard Terminal）永續經營。

MLB目前在北美地區有30處場館；運動家隊如果決定揮手向奧克蘭說聲再見，加拿大東部的蒙特利爾和西部的溫哥華，以及美國內華達州的拉斯維加斯、田納西州的納許維爾、北卡羅萊納州的夏洛特、奧勒岡州的波特蘭，都是選項，其中更以拉斯維加斯占上風，因為屬於NHL的金武士隊和突擊者隊抵埠後，場館、宣傳、行銷、戰機都出過預期。