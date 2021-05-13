場邊人語／教頭指戰 戰果獲讚

有目共睹，成器可圖。

脫胎換骨的球隊，離不開總教練的望、聞、問、切。

紐約尼克隊5月11日在洛杉磯出戰想衛冕年度總冠軍的湖人 隊，這是該隊5月連續第6次客場出賽，也是例行賽季最後1場。雙方賽前累積戰績都是38勝30敗，都努力爭取季後賽 資格，但也都不想蹚附加賽的渾水。湖人隊當晚在延長賽以101：99險勝。

這場比賽的焦點不在於湖人隊本來要銷假登場卻黃牛的詹姆斯（LeBron James），而是提供一個機會觀察尼克隊總教練錫柏杜（Tom Thibodeau），如何能到在1個球季內就讓連續7季無法晉級季後賽的球隊，可望以東區第5的地位晉級季後賽。全場懸念其實是錫柏杜是否再度成為年度最佳教練。

尼克隊於2019年12月6日和主教練費茲戴爾（David Fizdale）分手，隨後由米勒（Mike Miller）暫代職務；2020年7月30日正式任命錫柏杜接任總教練。63歲的錫柏杜在NBA有29年的教練資歷，其中9年是球隊總教練。他曾經3次指導過年度總冠軍爭霸戰，分別是1999年協助尼克隊對抗波波維奇（Gregg Popovich）執符的聖安東尼奧馬刺隊、2008年協助波士頓 塞爾蒂克隊和湖人隊交鋒，以及2010年再度協助波士頓塞爾蒂克隊和湖人隊交手。錫柏杜擁有一只總冠軍戒指。

錫柏杜是麻州賽勒姆（Salem）州立大學校友，在1981至1985年間擔任過母校籃球隊助理教練和主教練。從1985年到1989年間應聘出任哈佛大學男子籃球隊助理教練。自1989年到2010年先後在明尼蘇達灰狼隊、馬刺隊、費城七六人隊、紐約尼克隊、休士頓火箭隊和波士頓塞爾蒂克隊出任過助理教練。他曾於1996到2003年球季任職尼克隊，追隨擅長防守戰的范甘迪（Jeff Van Gundy）總教練。在2010-11年球季，他率領芝加哥公牛隊改進戰績，從一年前的41勝41敗變為62勝20敗，勝率達 .756，當選當年大聯盟年度最佳教練。

錫柏杜在公牛隊領軍5個球季期間，連續5次晉級季後賽；例行賽戰績255勝139敗，勝率為 .647。尼克隊本球季戰績38勝31敗，勝率為 .551，由4月11日到24日出現8連勝紀錄。

他在這個球季把握「承歡、扶幼、敬老」原則處事；首要之務就是起初在完全沒有現場觀眾，以及隨後局部向球迷開放主場的前提下，全心全意以66歲球隊東主多蘭（James Lawrence Dolan）的意見和好惡為主，非常重視這位億萬富翁老闆對於球場、球員、球賽的巨細反應。其次是落實培育隊伍中的年輕新秀，包括栽培20歲的加拿大籍左撇得分後衛巴瑞特（RJ Barrett）、21歲的替補組織後衛奎克利（Immanuel Quickley），生於比利時的替補組織後衛尼利基納（Frank Ntilikina）和大前鋒托平（Obadiah Richard Toppin Jr.）、信任先發組織後衛裴頓（Elfrid Payton），並且重用現年30歲，有豐富作戰經驗，合約即將到期的小前鋒布拉克（Reggie Bullock）和現年29歲的替補得分後衛巴克斯（Alec Burks）。

現年32歲的組織後衛羅斯（Derrick Rose）和35歲的大前鋒吉布森（Taj Gibson），雖然先發場數有限，他們都是錫柏杜在公牛隊時期的舊部，是見過世面撐得住場面的「錫家軍」。至於本季平均登場37.3分得到24分的左手大前鋒藍道（Julius Randle），則是錫柏杜一手好牌中的王牌。

尼克隊本季例賽還剩3場，最快可能於13日在主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊後確認晉級季後賽。