我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3277萬人確診 35.1%完成接種

台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

場邊人語／紐約得勝 歡樂滿城

彭廣揚

捷報不斷傳來，激發了城市的熱情、活力、認同和希望。

5月9日母親節當天下午，MLB紐約洋基隊在主場迎戰華盛頓國民隊，在第9局下由第2棒指定打擊史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出左外野方向再見安打，以3比2勝出，戰績18勝16敗。洋基隊在5月8日出賽國民隊，也在第11局下由第4棒游擊手托瑞（GleyberTorres）擊出內野再見安打，以4比3險勝。洋基隊本球季開打至今，有32場比賽都沒有機會發揮再見安打本領。

洋基球場5月1日開始局部開放現場，允許過萬球迷進場，9日賽事就吸引1萬92名球迷入場。洋基隊自4月30日起10天內進行9次主場賽事，對抗底特律老虎隊、休士頓太空人隊和國民隊共3次系列賽都旗開得勝。洋基隊在4月13日到18日之間曾經5連敗；而在18次捷報中有9次是逆轉勝。

紐約大都會隊則是於9日調派王牌右投狄葛隆（Jacob deGrom）先發，在花旗球場對陣亞里桑納響尾蛇隊。花旗球場日前才完成第10萬名紐約民眾接種疫苗，當晚為歡度母親節，球員的球帽、球襪和護具都是粉紅一色。狄葛隆雖然只以68球主投5局，面對18個打席，投出6次三振和3次四壞球，遭擊出1支安打，責失1分。此外，他2次站上打擊區，1次遭到三振但有1支安打，得到1分。狄葛隆感到不適下場後，2名中繼投手和終結投手都很稱職，大都會隊是以4比2獲勝。

這是大都會隊本季第16場勝利，也促使球隊以.552的獲勝率成為國聯領頭羊。響尾蛇隊在2020年球季並沒有和大都會隊交手過，但是在最近12次遭遇戰中，大都會隊贏了10次。

今年是NBA紐約尼克隊成軍75周年，該隊曾經2次成為年度總冠軍，並且即將第43次晉級季後賽。尼克隊在美麗的星期天走訪洛杉磯，30歲小前鋒布拉克（Reggie Bullock）得到24分和4個籃板球；他曾於2013-15球季效力洛杉磯快艇隊。替補組織後衛羅斯（Derrick Rose）囊括25分6籃板和8助攻，6呎8吋大前鋒藍道（Julius Randle）得到14分14籃板球，本季第40次「兩雙」，得分後衛巴瑞特（RJ Barrett）得到18分7籃板和4助攻；相較之下，快艇隊只靠雷納德（Kawhi Leonard）的29分4籃板球和3助攻撐場，尼克隊終場以106比100獲勝。

尼克隊因此止住客場2連敗，並且讓洛杉磯客場遭遇快艇隊8連敗的窘況從此走入歷史。

此外，NHL紐約長島人隊於5月8日在納蘇郡退伍軍人紀念球場（Nassau Veterans Memorial Coliseum）以5比1擊敗新澤西魔鬼隊，完成本例行賽季使用該球館的任務。1972年組建的長島人隊曾經連續使用納蘇郡退伍軍人紀念球場作為主場42年，4次捧回史坦利盃；球隊預定在2021-22球季啟用一處嶄新球場。

洋基 大都會 紐約

上一則

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

下一則

MLB／捧兩大聯盟MVP？ 史坦頓有望成史上第二人

延伸閱讀

「X你，亞洲蠢蛋」非裔男紐約曼哈頓地鐵站飲料砸人

「X你，亞洲蠢蛋」非裔男紐約曼哈頓地鐵站飲料砸人
葛謨:紐約12至15歲青少年最早13日開打疫苗 白思豪:不強制

葛謨:紐約12至15歲青少年最早13日開打疫苗 白思豪:不強制
MLB／復出投5局 狄葛隆背痠又進傷兵名單

MLB／復出投5局 狄葛隆背痠又進傷兵名單
競選紐約市長 楊安澤獲孟昭文背書「能提升亞裔的能見度」

競選紐約市長 楊安澤獲孟昭文背書「能提升亞裔的能見度」

熱門新聞

大馬羽球女神吳柳瑩在Instagram上傳美照。（取材自Instagram）

影／馬來西亞「羽球女神」 挑戰東京奧運最美掌旗官

2021-05-05 08:46
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

2021-05-07 08:48
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
羅賓遜去年2月資料照。他因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力入選3A沙加緬度河貓25人名單。(Getty Images)

舉槍自盡瞎右眼 羅賓遜入選小聯盟3A球隊25人名單

2021-05-06 13:59
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)

NBA／布萊恩被冤枉好多年 歐尼爾曝「OK連線」拆夥原因

2021-05-08 19:54
莎芭蓮卡。美聯社

網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍杯

2021-05-11 07:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象