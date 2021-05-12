場邊人語／紐約得勝 歡樂滿城

捷報不斷傳來，激發了城市的熱情、活力、認同和希望。

5月9日母親節當天下午，MLB紐約洋基 隊在主場迎戰華盛頓國民隊，在第9局下由第2棒指定打擊史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出左外野方向再見安打，以3比2勝出，戰績18勝16敗。洋基隊在5月8日出賽國民隊，也在第11局下由第4棒游擊手托瑞（GleyberTorres）擊出內野再見安打，以4比3險勝。洋基隊本球季開打至今，有32場比賽都沒有機會發揮再見安打本領。

洋基球場5月1日開始局部開放現場，允許過萬球迷進場，9日賽事就吸引1萬92名球迷入場。洋基隊自4月30日起10天內進行9次主場賽事，對抗底特律老虎隊、休士頓太空人隊和國民隊共3次系列賽都旗開得勝。洋基隊在4月13日到18日之間曾經5連敗；而在18次捷報中有9次是逆轉勝。

紐約大都會 隊則是於9日調派王牌右投狄葛隆（Jacob deGrom）先發，在花旗球場對陣亞里桑納響尾蛇隊。花旗球場日前才完成第10萬名紐約民眾接種疫苗，當晚為歡度母親節，球員的球帽、球襪和護具都是粉紅一色。狄葛隆雖然只以68球主投5局，面對18個打席，投出6次三振和3次四壞球，遭擊出1支安打，責失1分。此外，他2次站上打擊區，1次遭到三振但有1支安打，得到1分。狄葛隆感到不適下場後，2名中繼投手和終結投手都很稱職，大都會隊是以4比2獲勝。

這是大都會隊本季第16場勝利，也促使球隊以.552的獲勝率成為國聯領頭羊。響尾蛇隊在2020年球季並沒有和大都會隊交手過，但是在最近12次遭遇戰中，大都會隊贏了10次。

今年是NBA紐約尼克隊成軍75周年，該隊曾經2次成為年度總冠軍，並且即將第43次晉級季後賽。尼克隊在美麗的星期天走訪洛杉磯，30歲小前鋒布拉克（Reggie Bullock）得到24分和4個籃板球；他曾於2013-15球季效力洛杉磯快艇隊。替補組織後衛羅斯（Derrick Rose）囊括25分6籃板和8助攻，6呎8吋大前鋒藍道（Julius Randle）得到14分14籃板球，本季第40次「兩雙」，得分後衛巴瑞特（RJ Barrett）得到18分7籃板和4助攻；相較之下，快艇隊只靠雷納德（Kawhi Leonard）的29分4籃板球和3助攻撐場，尼克隊終場以106比100獲勝。

尼克隊因此止住客場2連敗，並且讓洛杉磯客場遭遇快艇隊8連敗的窘況從此走入歷史。

此外，NHL紐約長島人隊於5月8日在納蘇郡退伍軍人紀念球場（Nassau Veterans Memorial Coliseum）以5比1擊敗新澤西魔鬼隊，完成本例行賽季使用該球館的任務。1972年組建的長島人隊曾經連續使用納蘇郡退伍軍人紀念球場作為主場42年，4次捧回史坦利盃；球隊預定在2021-22球季啟用一處嶄新球場。