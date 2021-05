場邊人語／又見疫驚 直指東京

第32屆夏季奧運會還有10個星期就揭幕。這項競技大會可能是現代奧運歷史上,無形障礙添亂最多的一回。

現任國際田徑總會領導人、曾代表英國榮獲2面奧運中距離賽跑金牌的柯伊(Sebastian Newbold Coe),是申辦和主辦2012年英國倫敦夏季奧運會推手,也是被看好接任德籍國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)的熱門人選。他5月9日在日本 表示,雖然新冠病毒傳染形勢嚴峻,當地政府5月8日宣布延長東京、大阪、兵庫、京都4都府縣「緊急事態宣言」(State of Emergency)期限到5月31日,並且對愛知縣、福岡縣追加發布緊急事態宣言,然而對於日本主辦單位的鋼鐵意志印象深刻,認為無論如何,奧運會將會捎來希望和樂觀(a beacon of hope and optimism)。

同樣在5月8日,現年56歲的日本東京奧運 會組委會主席橋本聖子(Seiko Hashimoto)坦承,如果國際奧委會主席巴赫,決定於日內走訪疫情 不斷攀升的日本,將會很「艱困」,以及成為他個人「情緒包袱」(an emotional burden)。國際奧委會至今並沒有正式公開巴赫的起程日期和預定行程,可是日本傳媒普遍相信巴赫打算於5月17日走訪日本本州西部最大城市廣島,參加奧運聖火傳遞活動。日本東京奧運會聖火從3月25日起由東北部的福島縣開始傳遞,預定121天傳遍日本。巴赫稍後也將次東京會晤日本首相菅義偉。

同時,曾經多次參選東京都知事公職的律師宇都宮健兒(Kenji Utsunomiya),自從在網路上以日文發起反對舉辦東京奧運會請願連署後,8日更進一步發動英文版請願行動,主張東京和日本各地目前缺乏醫療資源,如果執意舉行東京奧運,對於相關參與者、日本民眾和第一線醫護人員,將造成恐懼和危險。這些連署是以巴赫和菅義偉為請願對象。

現年20歲的女子短道游泳選手池江璃花子(Rikako Ikee)2018參加印尼雅加達亞運會,贏得6面金牌和2面銀牌。她毅然拒絕社交媒體(推特)要求她退出日本國家隊,或者進一步表達反對續辦東京奧運會的呼籲,她對因全球疫情而反對舉辦奧運會者表示同情,並且強調「個人其實人微言輕」。

23歲的女子職業網球運動員大阪直美(Naomi Osaka)雖然很期待以運動員身分代表日本參賽,可在9日於羅馬參加義大利網球公開賽時表示,她理解過去一年發生許多令人「疫」想不到的事,造成許多人處於危險和不得勁情況,「這些都需要提出討論,而且目前就是討論時機」。

東京奧運會開幕和閉幕式場地–國立競技場(Kokuritsu Kyōgijō),9日起在沒有現場觀眾之下開始「試俥」,共有420名運動員參加各個單項活動,其中包括9名外籍運動員,如美國男子百公尺短跑運動員、曾拿下5面奧運獎牌的蓋特林(Justin Gatlin)。