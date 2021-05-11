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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

場邊人語／又見疫驚 直指東京

彭廣揚

第32屆夏季奧運會還有10個星期就揭幕。這項競技大會可能是現代奧運歷史上，無形障礙添亂最多的一回。

現任國際田徑總會領導人、曾代表英國榮獲2面奧運中距離賽跑金牌的柯伊（Sebastian Newbold Coe），是申辦和主辦2012年英國倫敦夏季奧運會推手，也是被看好接任德籍國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）的熱門人選。他5月9日在日本表示，雖然新冠病毒傳染形勢嚴峻，當地政府5月8日宣布延長東京、大阪、兵庫、京都4都府縣「緊急事態宣言」（State of Emergency）期限到5月31日，並且對愛知縣、福岡縣追加發布緊急事態宣言，然而對於日本主辦單位的鋼鐵意志印象深刻，認為無論如何，奧運會將會捎來希望和樂觀（a beacon of hope and optimism）。

同樣在5月8日，現年56歲的日本東京奧運會組委會主席橋本聖子（Seiko Hashimoto）坦承，如果國際奧委會主席巴赫，決定於日內走訪疫情不斷攀升的日本，將會很「艱困」，以及成為他個人「情緒包袱」（an emotional burden）。國際奧委會至今並沒有正式公開巴赫的起程日期和預定行程，可是日本傳媒普遍相信巴赫打算於5月17日走訪日本本州西部最大城市廣島，參加奧運聖火傳遞活動。日本東京奧運會聖火從3月25日起由東北部的福島縣開始傳遞，預定121天傳遍日本。巴赫稍後也將次東京會晤日本首相菅義偉。

同時，曾經多次參選東京都知事公職的律師宇都宮健兒（Kenji Utsunomiya），自從在網路上以日文發起反對舉辦東京奧運會請願連署後，8日更進一步發動英文版請願行動，主張東京和日本各地目前缺乏醫療資源，如果執意舉行東京奧運，對於相關參與者、日本民眾和第一線醫護人員，將造成恐懼和危險。這些連署是以巴赫和菅義偉為請願對象。

現年20歲的女子短道游泳選手池江璃花子（Rikako Ikee）2018參加印尼雅加達亞運會，贏得6面金牌和2面銀牌。她毅然拒絕社交媒體（推特）要求她退出日本國家隊，或者進一步表達反對續辦東京奧運會的呼籲，她對因全球疫情而反對舉辦奧運會者表示同情，並且強調「個人其實人微言輕」。

23歲的女子職業網球運動員大阪直美（Naomi Osaka）雖然很期待以運動員身分代表日本參賽，可在9日於羅馬參加義大利網球公開賽時表示，她理解過去一年發生許多令人「疫」想不到的事，造成許多人處於危險和不得勁情況，「這些都需要提出討論，而且目前就是討論時機」。

東京奧運會開幕和閉幕式場地–國立競技場（Kokuritsu Kyōgijō），9日起在沒有現場觀眾之下開始「試俥」，共有420名運動員參加各個單項活動，其中包括9名外籍運動員，如美國男子百公尺短跑運動員、曾拿下5面奧運獎牌的蓋特林（Justin Gatlin）。

東京奧運 日本 疫情

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