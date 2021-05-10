場邊人語／又見好投 紅人出頭

職棒投打之間，究竟何方戰先？

美國 職棒大聯盟國家聯會的辛辛那提紅人隊，5月7日晚間在克里夫蘭客場，展開和印地安人隊3場系列比賽，辛辛那提紅人隊左投手邁利 (Wade Allen Miley)，在2小時34分鐘內，以114球面對打者29次，演出8次三振和送出1次四壞球，但是在7803名現場球迷不安地注視下，完投9局沒有讓印地安人隊擊出過安打，雖然他由於隊友的失誤和本身投出四壞球，失去「完全比賽」的機會，但是終場以3：0取勝，個人獲得本季6次先發的第4勝，協助紅人隊拿到本球季第15場勝利，客場第5次捷報，以及連續10場客場賽程的首勝。

紅人隊在第9局上得到3分 ，邁利在第9局下，只花費2分鐘14秒8個球數解決對方3名打者，順利完成職棒生涯11年以來，第255次先發任務，以及首次演出「無安打比賽」。這是紅人隊的史頁中，記載的第17次無安打比賽，也是大聯盟歷年以來，第309次出現無安打比賽。

剛剛於2020年9月22日退役的紅人隊的右投手貝利 (Homer Bailey)，，曾經於2012年9月28日，在客場挑戰匹茲堡海盜隊時，以及2013年7月2日，在主場迎戰舊金山巨人隊時，分別以1：0和3：0獲勝，連續2個球季締寫無安打比賽紀錄，這也是最近33年以來，球隊最近的無安打佳績。

邁利身高6呎2吋，現年34歲，2011年8月20日起代表亞里桑納響尾蛇隊出賽4個球季，隨後轉戰美國聯會的波士頓紅襪隊、西雅圖 水手隊和巴爾迪摩金鶯隊；2019年12月16日和紅人隊簽訂為期2年總數1500萬元的短約，本季是續約關鍵時刻。

他曾經於2016年效力於水手隊期間，有過完封對方的紀錄；換穿紅人隊制服之後，參加過12場50.1局比賽，有10次先發，戰績4勝5敗，獲勝率44.4%，平均防禦率3.04，還有2次終結比賽和1次完全比賽的經驗，累積39次三振對方17次四壞球保送2次觸身球，遭到對手擊出過34安打，4支全壘打，失掉18分，其中17分是責任失分，還有1次投手犯規。

大聯盟開季剛過滿月，已經有4次無安打比賽。聖地牙哥教士隊的28歲右投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），於4月9日晚間在德州客場對抗遊騎兵隊時，率先上演無安打比賽；印地安人隊在4月1日例行賽季開始後，全隊平均打擊率不過是.213，因此於4月14日晚間走訪芝加哥時，由白襪隊的左投手洛登（Carlos Rodón），演出過無安打比賽；5月5日午後，巴爾迪摩金鶯隊走訪華盛頓州西雅圖；金鶯隊的28歲左投手明斯（John Means）也完成無安打比賽。

印地安人隊從來沒有在同一個球季2次「受害於」無安打比賽；該隊上次遭遇無安打比賽的窘境，是在2011年7月27日下午，成為安納罕天使 隊多明尼加籍右投手桑塔納（Ervin Santana）的犧牲。

西雅圖水手隊在最近是於2019年7月12日晚間在客場，以及 8月3日晚間在客場，分別由安納罕天使隊和休士頓太空人隊造成，留下1季2次無安打比賽紀錄；至於大聯盟所屬30支球隊，至今有17支球隊，曾經在單季不幸遭到2度無安打比賽待遇。