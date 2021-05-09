場邊人語╱巫師禮拜 暴龍惜敗

把握時機，挺進季後。

華盛頓巫師隊於 5月6日晚間，在佛羅里達州坦帕市，於延長賽階段以131比129險勝多倫多暴龍隊，贏得本季第14場客場勝利，也是雙方本季交鋒第3次捷報。暴龍隊在這場比賽，使用本球季第33套先發陣容；而布魯克林籃網隊則已經運用過34套先發搭配，是美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA)目前之最。

暴龍隊的組織後衛勞瑞 (Kyle Lowry)和小前鋒阿努諾比 (OG Anunoby) 當晚都掛了病號；來自喀麥隆的6呎9吋大前鋒席亞康 (Pascal Siakam)，在4月間12場比賽，平均每場得到23.1分；當晚上陣42分鐘13秒得到44分，刷新自己於5月2日在洛杉磯客場，對抗湖人隊時創寫的單季最高39分紀錄。他還有11個籃板球7次助攻和1次抄截，囊括本季第13次「兩雙」， 也打平個人生涯單場最高得分紀錄。

巫師隊的6呎3吋得分後衛比爾 (Bradley Beal)，是當晚全隊得分之首，他在最近10場比賽，單場最少斬獲19分，最多收穫45分，他於1月6日在費城 客場，才獨得60分。6日晚上陣44分鐘44秒得到28分，三分球投1中1，還有5個籃板球5次助攻，5分鐘延長賽期間，2次出手得到4分，其中一次在終場前45秒，使得巫師隊以124比120領先。

身高也是6呎3吋的組織後衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)上陣43分鐘33秒，雖然只得到13分，三分球投6中1，然而在4節比賽和延長賽階段，都是兩隊助攻王，全場有17個籃板球和17次助攻，拿到本球季60場先發，第27次捷報，以及第34次演出「大三元」(Triple-Doubles)。

巫師隊因此戰績31勝37敗，東區排名第10，緊隨印第安納溜馬隊之後，有望進入附加賽 (play-in tournament)。暴龍隊的戰績為27勝40敗，暫居東區12名，還有5場例行賽事，不僅晉級機會渺茫，而且中斷全隊自從2013-14球季以來，連續7個球季晉級季後賽，並且包括1次榮獲年度總冠軍的紀錄。

衛斯特布魯克是洛杉磯加大 校友，現年32歲，2020年12月2日由休士頓火箭隊被交易到巫師隊，同月23日起換穿巫師隊制服，開季就連續演出「大三元」，全季至今已經有54次「兩雙」，從3月13日起連續30場獲得「兩雙」。而且由4月26日開始，在7場比賽中就有6次「大三元」；他的單季「大三元」表現，整個聯盟無出其右。此外，他在3月29日主場迎戰印第安納溜馬隊時，獨得35分14個籃板球21次助攻的聯盟「大三元」質量紀錄。

他已經連續7個球季，每個球季每場比賽至少收穫20分7個籃板球和7次助攻。他入行12個球季以來共摘得6897次籃板球，在目前大聯盟歷年後衛籃板球項目排名第4。至於他所累積的7983次助攻數據，馬上將超越曾經為9支球隊效力，已經退休 的組織後衛史崔克蘭 (Rod Strickland) 生涯創寫的7987次紀錄，成為所向披靡的大聯盟的助攻王。