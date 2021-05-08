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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

場邊人語／曾經輝煌 如今徬徨

彭廣揚

球星依然開口求戰，球隊毅然不再戀棧。

現年41歲又110天的一壘手普荷斯（José Alberto Pujols Alcántara）5月6日被安納罕天使隊放入指定讓渡名單（Designated for Assignment）釋出；他是於2011年12月8日以自由球員身份和天使隊簽訂為期10年總價2億4000萬元合約，這份約豐厚的合約，只有先後和德州遊騎兵隊和紐約洋基隊簽約的三壘手羅德里格斯（Alex Rodriguez）可以相提並論，而且至今仍是MLB史上排名第8的肥約。

來自多明尼加，10次當選全明星的普荷斯，一直打算在本球季履行長約到期，然而如今天使隊驟然表態割席，可能就此出乎意料地造成普荷斯不情願地「被退休」，或者匆促另尋落腳處了卻生涯。他早在1999年6月13日就和國聯聖路易紅雀隊訂約，2001年4月2日起代表紅雀隊出賽，在11個球季裡成為紅雀隊的英雄，累積出賽1705場，在7433個打席中有效攻擊6312次，擊出2073支安打，455支二壘打，15支三壘打，445支全壘打，得到1291分，累積1329打點，平均打擊率.328，於2005、2008、2009年3度榮獲國聯最有價值球員（MVP）獎項，在2006和2011年兩度戴上年度冠軍戒指。

普荷斯轉進美聯天使隊後，表現顯然和在紅雀隊時期明顯有落差，累積出賽10個球季1181場，在5053次打席中有4613個打數，擊出1180支安打，214支二壘打，1支三壘打，222支全壘打，得到561分，累積783打點，平均打擊率.256。天使隊在這段期間更換過3次總教練，中外野手楚奧特（Mike Trout）有8個球季是全隊看板球星，球隊卻只在2014年曾晉級季後賽。

天使隊6日宣布和普荷斯分道揚鑣時，本例行賽季29場戰績13勝16敗，勝率44.8%，在美聯西區小組墊底；普荷斯原來的一壘防守位置由27歲的左撇瓦許（Jared Walsh）替補。瓦許至今出場28次，114個打席打數99次，擊出33支安打，4支二壘打，1支三壘打，6支全壘打，得到14分，遭三振25次，11次獲得四壞球保送，有22打點，平均打擊率.333。至於普荷斯原來的指定打擊則由26歲的左打大谷翔平（Shohei Ohtani）取代。能投擅打的大谷翔平已經出賽27場，有114個打席和106個打數，擊出28支安打，7支二壘打，2支三壘打，10支全壘打，得到21分，遭到三振28次，5次獲得四壞球保送，有22打點，平均打擊率.264。

普荷斯本季「打擊三圍」非常難看，打擊率、上壘率與長打率三項重要個人攻擊力指標只有.198/.250/.372，簡直難與2009年巔峰時期的.327/.443/.658相比。他本季出賽24場，92個打席有86個打數，擊出17支安打，沒有二壘安打和三壘安打，5支全壘打，得到9分，遭三振13次，3次獲得四壞球保送，有12打點，平均打擊率只有.198。

目前至少有5支球隊出於敘舊、救場、補強等各種原因，考慮爭取普荷斯加盟效力，包括聖路易紅雀隊、紐約洋基隊、芝加哥白襪隊、克里夫蘭印地安人隊和辛辛那提紅人隊。

天使 紐約 洋基

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