場邊人語／客場金鶯 但憑菁英

●先發左投手對決，過程精彩無出其右。

MLB 巴爾的摩金鶯隊5月5日走訪華盛頓州西雅圖 ；由28歲左投手明斯（John Means）固城，水手隊則派出29歲的左撇菊池雄星（Yusei Kikuchi）把關。明斯近況彌佳，在6742名主場球迷鼓譟下，還是以113球數主投9局面對打者27次，26次第1球就是好球，全場祭出12次三振，沒有送出四壞球和遭擊任何安打，完全封鎖對手打擊，終局以6比0慶功，不過因為一次暴投，失去完全比賽的機會，但是拿到本球季第4勝，防禦率降至1.37。菊池雄星則登板7局面對26席打者，雖然送出7次三振，但是被擊出5支安打，1支全壘打，責失3分，防禦率為4.30，本季第2次承擔敗投。

菊池雄星原效力於日本職棒埼玉西武獅隊，以「入札」方式轉往MLB發展，於2019年1月1日和西雅圖水手隊簽訂為期3年4300萬元可續合約。當年8月18日在加拿大多倫多客場就嘗過完投滋味，用96球面對29席打次，投出8次三振、1次四壞球、被擊出2支安打，防禦率5.19，創下7比0完封紀錄，為水手隊該球季第3次完封勝。

明斯是金鶯隊目前登板次數最多的先發投手，前6次出場平均防禦率只有1.70，是自1977年球季入列名人堂的右投帕密（Jim Palme）創下1.13防禦率紀錄以來，金鶯隊輪值投手群中最佳表現。他的表現也是該隊先發投手自1954年以來，第10次出現開季6場比賽有如此的防禦率。帕密於1969年8月13日曾以142球數和6次四壞球保送，以8比0擊敗奧克蘭運動家隊，完成生涯唯一無安打比賽。

明斯自2018年9月26日起代表金鶯隊出賽，至今出賽49場，其中44次先發，累積248局送出217次三振、55次四壞球，4年戰績18勝15敗，2019年球季曾達12勝，今年例行賽季已經締造生涯首次4連勝，3次對手無安打，以及首次完投紀錄；4日比賽也是明斯首次先發超過7局。

MLB當前熱門話題就是本季球員平均打擊率只有.232，各個球隊不少打擊高手，譬如紐約大都會 隊來自波多黎各的游擊手林多（Francisco Lindor），目前打擊率只有.163，明顯地處於表現谷底。

然而在4月1日例行球季開始後，投手表現亮眼。聖地牙哥教士隊28歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）於4月9日在德州客場出賽遊騎兵隊，以及芝加哥白襪隊左投洛登（Carlos Rodón）於4月14日主場對抗克里夫蘭印地安人隊，都演出過無安打比賽。

巴爾的摩金鶯隊最近一次出現無安打比賽，是1991年7月13日走訪北加州奧克蘭時由4名投手接力完成，他們是右投米拉基（Bob Milacki）、左投佛拉納根（Mike Flanagan）、右投威廉森（Mark Williamson）、右投歐森（Gregg Olson）。