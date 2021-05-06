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場邊人語／兩將夠強 難抵單槍

彭廣揚

袍澤聯袂，竟然不敵匹馬單槍。

密爾瓦基公鹿隊是NBA東區3強，5月4日在主場3280名球迷關注之下，3天之內第2次迎戰布魯克林籃網隊，雙方10次戰成平手，公鹿隊最多領先過11分，籃網隊則和對手有過最高分差6分。籃網隊雖有6呎10吋大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和組織後衛厄文（Kyrie Irving）聯手斬獲70分，公鹿隊終場還是以124：118勝出，連續3場比賽守土有成，獲得本季第41場勝利，也拿到季後賽的直通車票，連續第5個球季晉級季後賽，以及連續第7個球季與籃網隊的系列賽從來沒有失利（戰績6勝1和）。

邁阿密熱火隊當晚也在主場以113：127惜敗於達拉斯獨行俠隊，確認公鹿隊躋身季後。籃網隊遭逢連3場敗仗，也是本季客場賽事第15次敗北，對於本身和費城七六人隊、公鹿隊之間的季後賽種子排名互動形勢明顯不利。

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季第55次先發，35次贏得勝利，全場表現搶眼，上陣37分鐘25秒，得到36分12個籃板球4助攻和1抄截，囊括本季第38次「兩雙」，還有在終場前51.9秒時以2次罰球確定勝局。安戴托昆波是籃網隊的剋星，在5月2日出賽籃網隊以117比114險勝時，個人36次出手21次命中，獲得本季最高、生涯第3高的49分，並且激發隊友小前鋒米道頓（Khris Middleton）和組織後衛哈勒戴（Jrue Holiday），3人合力攻下93分。5月4日再賽籃網隊，3人同心又攻下82分。

米道頓和哈勒戴4日也是全場聚焦所在；米道頓在2日的賽事就得到26分11籃板和6助攻。他4日登場36分鐘14秒，獲得23分7籃板4助攻2抄截，其中4罰4中。米道頓已經連續4場比賽場均至少20分，也是整個NBA僅有的5名球員，場均20分5籃板5助攻，以及三分球命中率為40%以上者。其他4人為杜蘭特、洛杉磯快艇隊的喬治（Paul George）和丹佛金塊隊的約柯奇（Nikola Jokić）、紐約尼克隊的藍道（Julius Randle）。

哈勒戴出場36分鐘11秒，也獲得23分，還有8籃板10助攻1抄截1防守火鍋；他13次出手8次命中，三分球6次出手4次得分，命中率為66.7%，罰球投4中3，拿到本季第9次「兩雙」，以及連續第26場每場最少得到12分。

杜蘭特全場在陣40分鐘12秒，得到32分9籃板6助攻和1抄截2防守火鍋。他從4月25日歸隊以來出賽5場，單場最少得到17分，2次獨得42分，演出1次「大三元」和2度「兩雙」。他在這場比賽後生涯累積得分超越已退役的巴克利（Charles Barkley）的2萬3757分，成為NBA歷年排名26位的得分王。杜蘭特繼續努力挑戰的紀錄，是艾佛森（Allen Iverson）的2萬4368分。

厄文出場39分鐘18秒，獲得38分3籃板5助攻，是雙方收穫最豐者，他25次出手投籃14次命中，命中率達到56%，三分球12次出手6次得分，命中率為50%。他在最近3場賽事最少得到20分，但是在4月27日於多倫多暴龍隊交手，卻僅有9分進帳。

杜蘭特和厄文在這場比賽，創下全隊在本球季第3次同場得分超過30分的紀錄；他們曾於1月20日在克里夫蘭客場分別獲得38分和37分，以及4月25日在主場迎戰鳳凰城太陽隊時各自得到33分和34分。

兩強不敵一槍，夠嗆。

厄文 季後賽 NBA

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