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場邊人語／美足選秀 東南績優

彭廣揚

參加職場選秀，應邀候選本來不易，當選過程更似博弈。

2021年1月11日晚間，阿拉巴馬大學在佛羅里達邁阿密，當著1萬4926名熱情球迷的面，以52：24橫掃俄亥俄州立大學，在4節都領先的局面下，榮獲12年間第6度美國大學校際美式足球聯賽年度總冠軍 (CFP National Championship) 榮銜。當時大家都萌生想法，現年69歲的阿拉巴馬大學總教練沙邊 (Nick Saban)和他的子弟兵，可能成為美國職業美式足球大聯盟 (NFL)，為期3天7個回合年度選秀的最大贏家。

果然，大聯盟於5月1日完成年度選秀，阿拉巴馬大學和俄亥俄州立大學各有10名球員中選，喬治亞大學和位在印第安納州的聖母大學，各有9名球員受到青睞，佛羅里達大學和密西根大學各自向大聯盟輸送8名新血，路易斯安納州立大學則有7名球員獲得圈選。俄亥俄州立大學和路易斯安納州立大學，曾經於2004年和2020年選秀活動，創寫年度供應14名大學球員給職業球隊的紀錄。

肯塔基大學、賓州州立大學和匹茲堡大學各有6名球員轉戰職業美式足球天地，10所高等學府都有5名球員進入職業球隊，他們包括楊百翰大學、南加大、史坦福大學、克萊門森大學、德州大學、中佛州大學、奧克拉荷馬大學、奧勒岡大學、密蘇里大學和北卡萊納大學。還有11所大學各有4名球員入選，譬如德州農工大學、佛羅里達州立大學、南卡羅萊納大學、維吉尼亞理工大學、辛辛那提大學等。

喬治亞理工大學、洛杉磯加大、密西西比州立大學、內布拉斯加大學等22所大學，在今年職業美式足球選秀都各自有2人榜上有名，還有西維吉尼亞大學、愛阿華州立大學、貝勒大學、坎薩斯州立大學、亞里桑納州立大學等32所大學，各有1人躋身新人榜。

至於密西根州立大學，在過去80年(1941年開始)，每年至少會有1名美式足球校隊成員成為職業球員，但是這項光榮傳統，隨著該校隊在本年度選秀空手而歸紀錄也直接歸零。大聯盟從1967年開始實施現行選秀制度以來，密西根州立大學、佛羅里達大學、南加大和密西根大學，每年至少在選秀活動中，成功地向大聯盟提供1個名額。密西根州立大學在2020年選秀時，有2名校友在第4輪和第7輪被看中，然而在今年的選秀活動，縱然還有2名球員口碑不錯，終究和選秀唱名無緣，只得以自由球員身分，分別和匹茲堡鋼人隊和田納西泰坦隊簽約。

 「東南14校聯盟」(The Southeastern Conference)創組於1933年，在今年度選秀之中，共有65名球員入選，名列各個聯盟之首，其中12人是在第1輪就被點名，這是過去11年間，該聯盟第10次擁有最多球員在第1輪選秀就出列；自從2010年以來，該聯盟已經培養出123名球員，在選秀第1輪就如願。今年度12名首輪中選的球員，分別來自阿拉巴馬大學 (6人)、喬治亞大學、佛羅里達大學、南卡羅萊納大學、路易斯安納州立大學和肯塔基大學。

俄亥俄州 足球 南加大

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