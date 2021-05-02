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場邊人語／半場噓生 終場掌聲

彭廣揚   

噓聲是疼惜，掌聲是釋然。 

4月30日晚間，雖然容量可達18624人的比賽現場，只准許2298 名觀眾進場，但是他們在上半場結束時激動的噓聲，以及延長賽終結時愉悅的掌聲，恰好呈現出他們在53分鐘比賽時間內，產生的兩極化情緒反應。 

波士頓塞爾蒂克隊當晚，是在道明銀行球場 (TD Garden) 迎戰聖安東尼奧馬刺隊，上半場以48比72遭到對手遠拋於後，第3節和第4節急起直追，分別斬獲42分和38分，於是在正常時段內以128比128戰成平手，進入延長賽階段後，小前鋒泰托姆 (Jayson Tatum)在5分鐘內6次罰球全部入網，其中2次還是在終場前2秒鐘時。他在這個關鍵時段得到雙方最多的10分；而他的隊友得分後衛布朗 (Jaylen Brown)，也是打滿5分鐘，有籃板球和助攻各1次，並且於比賽結束前27秒，在另外一名隊友史馬特 (Marcus Smart) 助攻之下，從距離籃圈23英呎處投中三分球，將比數以139比137超前，至此馬刺隊的優勢已經讀不回，主隊不僅克服一度落後32分的尷尬局面，反而以143比140逆轉喜獲第34次勝利。  

現年23歲的泰托姆全場上陣45分鐘20秒，總共得到60分，有5次助攻，投籃37次命中20次，準確率54.1%，三分球出手7次命中5次，命中率為71.4%，17次站上罰球線15次建功，還有8個籃板球5次助攻沒有失誤。 

聖安東尼奧馬刺隊雖然在這場比賽，握有球權44分鐘48秒，但是泰托姆在第1節和第2節，就分別得到14分和10分，是全場之冠，塞爾蒂克隊的組織後衛華克 (Kemba Walker)，在第3節個人拿下12分，也是雙方最高分；泰托姆則持續在第4節和延時階段，再得到21分和10分，成為當晚全場的分王。 

泰托姆是杜克大學校友，2017年度選秀的探花，2次當選全明星 。他似乎對於星期五晚間，在主場於延時比賽階段獲勝和創寫紀錄別有心得。他才於4月9日晚間出戰明尼蘇達灰狼隊時，個人在全場獨得53分10個籃板球，其中在第4節獲得18分，協助塞爾蒂克隊以145比136高奏凱歌。當晚他以23歲又37天的年齡，超越曾經12次當選全明星，3次榮獲年度總冠軍的柏德 (Larry Bird)，成為球隊歷年以來最年輕的單場獨得50分以上的球員。柏德身高6呎9吋，是於1983年3月30日在主場迎戰印第安納溜馬隊時，11次罰球都破網，獨得53分，時年26歲113天。柏德還曾經於1989年11月10日在主場迎戰亞特蘭大老鷹隊時，獲得50分和13個籃板球；泰托姆是事隔32年後，第1人有類似作為。 

泰托姆於4月17日在主場對抗金州勇士隊時，獲得44分和10個籃板球，成為繼柏德之後，塞爾蒂克隊史頁之中，又有1名23歲以內的戰將，能夠多次單場攻下40分和10個籃板球。 

泰托姆於30日晚攻進60分，打平柏德創寫的隊史紀錄。柏德是於1985年3月12日，在路易斯安那州紐奧良出賽亞特蘭大老鷹隊時，全場獲得60分，時年28歲又95天。

馬刺 亞特蘭大 勇士

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