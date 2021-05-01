場邊人語／美足大咖 來自南卡

羅倫斯（右）和艾田同被美洲虎隊選中。（Getty Images）

●昨日你以在校為榮，明天母校以你為傲。

第86屆NFL 年度選秀活動4月29日晚間起到5月1日在印第安納州克里夫蘭舉行，32支球隊在7個回合中各自考慮259名候選球員加盟。這項選秀活動從1936年以來一向都是以現場互動形式舉行，只在2020年受到新冠病毒傳染疫情影響，不得已改變為線上直播。傑克森維爾美洲虎隊（Jacksonville Jaguars）在幾乎毫無懸念之下，終於完成自2020年12月27日以來的布局，率先圈選1999年10月6日出生的羅倫斯（William Trevor Lawrence）為狀元，並且在稍後第1輪25順位挑選羅倫斯在大學時期的袍澤跑鋒艾田（Travis Etienne）。

羅倫斯和艾田都是南卡 羅萊納州公立克萊門森（Clemson）大學校友；傑克森維爾美洲虎隊在隊史上僅有1次於2012年選秀在第2輪38順位看上過另外一名克萊門森大學校友 ，他是身高6呎5吋的防守端鋒布蘭奇（Orlandus Andre Branch）。

克萊門森大學創建於1889年，是今年選秀令人欣羨的大贏家。羅倫斯不僅是克萊門森大學校史上首位參加NFL年度選秀成為金榜題名的狀元，也是成績優異的學生，專注市場行銷學本科，只用3年就取得商學士學位。羅倫斯和艾田在同校和同場各有職司，此種搭配經歷本來就屬難得，加上同年、同日、同回合由相同隊伍看上，這是NFL自1967年3月14日在紐約市進行選秀以來僅見。

克萊門森大學和阿拉巴馬大學這些年來一直是NCAA美式足球 比賽最熱門隊伍，也是全國354所水準以上的美式足球隊中，僅有2所學校在過去3個球季每年都有2名以上球員在第1輪列名候選。羅倫斯此次成為狀元，也意味著克萊門森大學美式足球隊由1902年成軍以來，首次有成員順利在大聯盟選秀掄元，也扮演推手促使母校成為全國第51支大學校隊有此殊榮。

艾田在校4年，是2018年和2019年大西洋沿岸聯盟年度最佳球員，也是全聯盟達陣次數（78）、持球衝鋒達陣（70）和累積得分（468）的紀錄保持者。羅倫斯是克萊門森大學校史上最能制勝的先發四分衛，例行典從來沒輸過。該校美式足球隊員曾有4次名列選秀第4順位，分別是1939年進攻中衛麥克法登（Banks McFadden）、2007年防守端鋒亞當斯（Gaines Adams）、2014年接球員瓦特金斯（Sammy Watkins）、2019年防守端鋒費羅（Clelin Ferrell）。

克萊門森大學屬於大西洋沿岸聯盟（Atlantic Coast Conference），該聯盟29日有6名球員入選。羅倫斯是2021年聯盟年度最佳球員，也是歷年來第3位選秀狀元，北卡羅萊納州立大學的防守端鋒威廉斯（Mario Williams）於2006年成為休士頓德州佬隊選秀狀元；佛羅里達州立大學的四分衛溫斯頓（Jameis Winston）於2015年由坦帕灣海盜隊圈選為狀元。

羅倫斯生於田納西州，在喬治亞州就讀高中，在南卡羅萊納州受高等教育和完成終身大事。艾田生於路易斯安那州西南部，也是在南卡羅萊納州和美式足球結緣。兩人從今起將在佛羅里達州打拚事業。

兩位大咖，發跡南卡，相比無他。