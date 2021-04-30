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場邊人語／好投貧打 還是白搭

彭廣揚

守城盡責，攻寨無力，還是白忙一場。

屬於MLB國聯東區的紐約大都會隊28日在花旗球場，連續第2次跨聯盟迎戰在美聯東區領先的波士頓紅襪隊，32歲的先發右投狄葛隆（Jacob deGrom）雖然以93球主投6局面對22打席，沒有讓對方紅不讓，還有9次三振和1次四壞球，但是第2局上紅襪隊先馳得點拿到1分，也是終場致勝的1分。紅襪隊的第4棒游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、第5棒三壘手狄佛斯（Rafael Devers）和第6棒捕手瓦茲蓋斯（Christian Vázquez）都擊出1支二壘安打。

紅襪隊開季連3場遭到巴爾迪摩金鶯隊修理，但是此後7次系列對抗賽都勝出。該隊目前戰績16勝9敗，勝球率在MLB僅落後於坎薩斯城皇家隊的15勝8敗，在紅襪隊戰史上，最近7次在開季後24場比賽中能夠獲勝15次，當季都晉級季後賽。該隊本球季只要能夠先馳得點，就有7次獲勝紀錄，至於在比賽中取得領先上風時，也有16場最終告捷。

狄葛隆遭擊出的3支安打，瓦茲蓋斯是中右外野方向的二壘安打，掩護波賈茲跑回本壘得分，算上狄葛隆責失，個人第2次承擔敗投，防禦率仍然保持在0.51。這是大都會隊連續第4次面對紅襪隊捍衛主場失敗。

大都會隊全場調度4名投手應戰，以127總球數累積三振對方15次；而紅襪隊的加拿大籍先發右投皮維塔（Nick Pivetta）也用了93球，主投5局面對19席打者，有7次三振和3次四壞球，只被擊出1支安打，順利拿下本季第3勝。紅襪隊全場也以4名投手應戰，用147總球數累積三振15次，整場只被擊出4支安打；大都會隊只有2支零星一壘安打，6次留下殘壘。

大都會隊和紅襪隊的歷年遭遇戰有許多有趣的記載。在28日出賽前的最近14場賽事中，有10次都是客隊獲勝。而且在最近26場比賽有20場分差都在1分或2分。從1997年球季起紅襪隊已經和大都會隊交鋒11次，今年9月21日和22日大都會隊將走訪波士頓芬威球場。紅襪隊歷年對抗國聯隊伍戰績265勝180敗，勝率為.596，是大聯盟跨聯盟比賽的高手。

大都會隊在例行賽季開始後，不斷呈現「頭重腳輕」和「好投貧打」局面，本季19場只得到57分，4月6日在費城客場創下單場最多的8分紀錄，4月21日在芝加哥客場則創下單場最多失掉16分紀錄。至今總共得到57分，場均3.17分，是MLB大聯盟和國聯各隊中最差勁的紀錄。

大都會隊受天氣影響，由4月5日至今才出賽19場，是場數最少球隊。

大都會 MLB 波士頓

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