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場邊人語／隻手拿下 真獨行俠

彭廣揚

隻手可以遮天，群星屬他翩翩。

戰績33勝27敗的達拉斯獨行俠隊4月27日到舊金山作客，賽前就得知波特蘭拓荒者隊以133：112輕取印第安那溜馬隊，戰績33勝28敗，直逼自己西區老六地位。此外，僅僅就在20小時之前，獨行俠隊才在加州首府沙加緬度以106比113奮戰惜敗，由於7呎3吋的先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和得分後衛理查森（Josh Richardson）都因傷缺席，獨行俠隊在面臨人手不足、舟車勞頓，但是勢在必贏的壓力下，由6呎7吋的斯洛維尼亞籍組織後衛唐西奇（Luka Dončić）扮演中流砥柱的角色，他只登場28分鐘6秒就獨得39分6籃板8助攻和2抄截，關鍵時刻協助獨行俠隊在3613名現場球迷旁觀下，以133：103狂勝金州勇士隊。

29歲的德籍大前鋒克萊柏（Maxi Kleber）在跳球時就替獨行俠隊取得控球權，開賽後23秒在唐西奇助攻之下從距離籃圈23英呎處以三分球得分。雙方全場只有1次為時23秒的平手（12：12），獨行俠隊在4節比賽中每節至少獲26分，單節最多41分，掌握球權47分鐘21秒，在第1節就以36：12領先，上半節比數已是62：29。

獨行俠隊自第1節結束前8分鐘24秒時起一口氣攻進23分，直到當節結束。第2節開始後又在5分鐘7秒內將比數拉開為47：16。綜觀整場比賽有2波進攻高潮，第1次在9分40秒以內連續得到28分，對方在同時竟繳白卷；第2次則是在13分31秒以內得到36分，對手同時只得4分。雙方全場最高分差達到43分，勇士隊只在第1節曾經領先過1分。

勇士隊從2013年12月11日到2019年1月3日，21次遭遇獨行俠隊有19次告捷，然而獨行俠隊由2020年1月14日到2021年4月27日和勇士隊交鋒6次卻勝出5回。勇士隊全場投籃命率40.5%，三分球命中率為37.2%，累計搶到43個籃板球有25次助攻11次抄截5次防守火鍋，但是也有18次失誤；全場快攻拿到12分，內線得到34分。獨行俠隊汲取前一場比賽節奏失準的教訓，矯正態度發動綿綿攻勢，全隊14名上場球員都得分，團隊投籃命率52.2%，三分球命中率為51.4%，總共搶到50個籃板，包括41個防守籃板，有21次助攻9次抄截4次防守火鍋，有13次失誤；發動快攻拿到19分，內線得到50分。

勇士隊在開賽3分鐘20秒之內5次出手全部命中，包括組織後衛柯瑞（Stephen Curry）的2次罰球和2顆三分球，同時助攻大前鋒維金斯（Andrew Wiggins）跳投得分，然而隨後連續18次出手、包括9次三分球全部落空。柯瑞全場上陣29分鐘50秒，得到27分，為勇士隊得分最多者，三分球9次出手5次破網。柯瑞至今已經6388次三分球出手，命中2773次。他在4月出賽12場，每場都有三分球收穫，其中2次單場11顆三分球，累積當月已有90顆三分球得分紀錄，這種佳績在NBA史上還是首見。

22歲的唐西奇在第3節獨得23分和4次助攻，是雙方表現之最，他難得在第4節下場觀戰，其實當時勝負已定。

勇士 柯瑞 加州

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