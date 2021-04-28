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場邊人語：大谷翔平 不負盛名

彭廣揚
大谷翔平寫下MLB百年新紀錄。（路透）
大谷翔平寫下MLB百年新紀錄。（路透）

德州，接待客人熱情的程度如果可以計尺算寸比擬，只有「特大號」能夠適用。

4月26日在德州阿靈頓，德州遊騎兵隊和1萬7766名球迷熱烈歡迎加州安納罕天使隊到訪，主隊在第1局下就由第4棒一壘手洛威（Nate Lowe），在1出局2在壘時擊出右外野428英呎遠的全壘打，可惜對手在9局比賽中5局得分。第1局上就由第2棒投手大谷翔平（Shohei Ohtani）利用隊友安打跑回本壘先馳得點，第2局上又由大谷翔平擊出右外野方向二壘安打先掩護2名隊友得分，自己隨後再添1分，第6局上，大谷翔平在隊友中外野二壘安打護送下跑回本壘得分。天使隊全場擊出16次安打，以9比4技壓遊騎兵隊，取得本季第11場勝利。

來自日本的26歲先發投手大谷翔平是第1次隨隊造訪阿靈頓，在這場比賽以75球數登板5局，面對21名打者，三振9次，送出2次四壞球，被擊出3支安打，1支全壘打，責失4分，防禦率3.29；這是他本季第3次以先發投手上陣，也是首次在客場先發登板，以及首次獲勝投。

大谷翔平在2019球季由於手肘手術沒有出賽，在2020迷你球季只先發登板2次，另以指定打擊身分登場44次。他是MLB自1929年波士頓勇士隊的庫尼（Johnny Cooney）以來，唯一1名能在3個例行賽季中多次以先發投手和非投手身分出場的球員。

大谷翔平的「二刀流」不凡身手已經成為天使隊相關日常焦點話題。他首次登板就成為MLB美聯自從1973年實施「指定打擊」制度以來，第1位先發投手自己上場打擊而無須另外指定打擊，然而由於一人牽動全場攻守布局，特別是先發投手在場時間變化大，因此每一次由大谷翔平輪值先發投球和指定打擊，都需要教練團一番細思量。

4月20日在主場迎戰遊騎兵隊，在75球數限制下，他以80球登板4局，三振7次，但送出6次四壞球還有1次觸身球，但只被擊出1支安打，沒有責失，防禦率僅為1.04。這也創下MLB新紀錄，就是首次有1名投手在4局之內投出6次四壞球和7次三振，而且沒有失分。

4月21日他又在主場迎戰遊騎兵隊，在第3局下2出局時擊出陽春全壘打，為本季第5轟，成為在東瀛（48）和西洋（52）職棒通算擊出100支全壘打的大聯盟球員。他也成為第3位在前一天出戰4局以上沒有失分、翌日就打出全壘打的投手。之前2位老前輩是1936年的聖路易紅雀隊右投郝塞（Ed Heusser）和1918年紐約洋基隊右投卡德威（Ray Caldwell）。

大谷翔平是歷年第5位天使隊來自日本的加盟球員，其餘人是右投長谷川滋利（Shigetoshi Hasegawa）（1997-2001）、左外野手兼指定打擊松井秀喜（Hideki Matsui）(2010)、左投高橋尚成（Hisanori Takahashi）（2011）以及右投田澤純一（Junichi Tazawa）（2018）。

來自南韓的33歲左投梁玹種（Hyeon-jong Yang）在這場比賽前收到遊騎兵隊通知，正式名列出賽名單，成為隊史第2位來自南韓的投手，也是第1位左投。右投朴贊浩（Chan Ho Park）曾於2002到2004球季效力遊騎兵隊，戰績14勝18敗；外野手秋信守（Shin-Soo Cho）是於2014到2020球季替遊騎兵隊跨刀799場，現年30歲的工具人瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）也一度是遊騎兵。

梁玹種在南韓職棒作戰經驗豐富，當晚於第3局救援出場，也是首次在MLB登場，使用66球數登板4.1局，面對18名打者，三振1次，送出2次四壞球，遭擊出5支安打，1支409英呎遠的全壘打，責失2分，防禦率4.15。

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