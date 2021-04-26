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場邊人語／渡邊雄太 進入狀態

彭廣揚

●大賽當前，日本把握機會調弦。

4月24日午後，多倫多暴龍隊走訪紐約麥邁臣廣場花園，尼克隊以56%投籃命中率和51.6%三分球命中率，以及83.3%罰球命中率超越暴龍隊，終場以120比103告捷，拿到本季第34場勝利，也是自從4月9日以來，連續第9次勝利。因此還打斷暴龍隊連續5個球季，在雙方對抗比賽占上風局面。 

51年前的今天，尼克隊的6呎9吋傳奇中鋒里德 (Willis Reed Jr.)，曾經在此參加年度總冠軍第1戰，對抗洛杉磯湖人隊時獨得37分。 

尼克隊曾經於2012年4月22日到11月15日之間9連勝，並且在2013年3月18日到4月9日之間，創寫連續13場勝利的紀錄。

雙方各有3名戰將在這場比賽肩負重任；尼克隊的組織後衛羅斯 (Derrick Rose) 替補上場得到19分，得分後衛巴瑞特 (RJ Barrett) 收穫25分12個籃板球，大前鋒藍道 (Julius Randle) 拿下31分和10個籃板球。巴瑞特和藍道聯袂，成為自從1977年12月16日，尼克隊的薛樂頓 (Lonnie Shelton )和麥克杜 ( Bob McAdoo )攜手走訪密爾瓦基以來，又見單場至少25分10個籃板球和5次助攻盛況。

暴龍隊的得分後衛范弗利特 (Fred VanVleet) 幾乎打滿全場得到27分，大前鋒席亞康 (Pascal Siakam) 斬穫26分7個籃板球，小前鋒阿努諾比 (OG Anunoby) 拿到27分和5個籃板球。勞瑞 ( Kyle Lowry)、范弗利特、席亞康和阿努諾比，是於4月21日才「合體」；由3月31日到4月18日期間，暴龍隊動用11名球員編列10種先發陣容，戰績6勝5敗。

暴龍隊是於4月18日和現年26歲的日本籍小前鋒渡邊雄太 (Yuta Watanabe) 簽定大聯盟合約，使他不再憂心出場次數限制。渡邊雄太是於日本香川縣三木町屋出生，身高6呎9吋，擁有在美國參加高中聯賽和大學校際頂級聯盟聯賽的經驗，是繼神奈川縣橫濱市的田臥勇太 (Yuta Tabuse) ，於2004年11月3日代表鳳凰城太陽隊亮相之後，另一位日本出生的男子籃球運動員，闖蕩美加地區男子職籃運動天地有成，也是日本東京奧運現役男籃國家代表隊成員。

渡邊雄太曾經參加2018年度的選秀，以及代表布魯克林籃網隊參加2018年度的夏季聯盟，終於2018年7月20日和曼斐斯灰熊隊，簽訂一紙針對新人的「雙向合約」 (Two-way Contract)，有機會同時在大、小聯盟磨練球技和參加實戰；他因此於當年10月27日在大聯盟亮相，並且在灰熊隊2個球季以替補身分出賽33次。

他於2020年11月27日，和暴龍隊簽訂「第10附款」合約 (Exhibit 10 Clause.)，同意以1年為期支領球員最低薪資，沒有保證收入但是可以有限分紅。當年12月19日，球隊將合約調整為「雙向合約」。

渡邊雄太在3月1日出戰底特律活塞隊時，首次在北美職籃先發。他從4月14日以來，非常進入狀態，連續5場比賽每場都有收穫；16日對抗奧蘭多魔術隊時奪下生涯單場最多21分。

他在本季出賽41次，平均每次上場11.2分鐘，得到4分， 3.2個籃板球0.7次助攻0.5次抄截和0.4次防守火鍋。2019-20球季，他在出場18次，平均每次上場5.8分鐘，得到2分， 1.1個籃板球0.3次助攻0.3次抄截和0.1次防守火鍋。

渡邊雄太逐漸進入狀態，是相關日本東京奧運的難得好消息。

日本 東京奧運 巴瑞特

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