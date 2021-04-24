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場邊人語／紙版球票 從此裝裱

彭廣揚  

一張張棒球入場券，帶領跨世代的男女老少，穿越時光的隧道，各自述說見聞和掌故。 

美國職棒大聯盟 (MLB) 芝加哥白襪隊，4月23日正午起到5月2日，向廣大球迷提供限量版的紙質紀念性球票 (limited-edition printed commemorative tickets)，以便慶祝現年28歲的左投手洛登(Carlos Rodón)，於4月15日晚間在主場，前8.1局演出完全比賽 (Complete Game)，可惜因為一次觸身球，保送對方打者捕手培瑞茲 (Roberto Pérez) 而破功，他在當晚使用114球投完9局，締造生涯首場無安打比賽，白襪隊終場在7148名現場見證之下，是以8：0完封 (Shutout) 擊敗印地安人隊。 

白襪隊說明，發行限量版的紙質紀念性球票的目的，是希望把球場歷史性的一刻，由球迷具體地帶回家中留在生活中。球票的設計，因此偏重記述洛登當晚投出7次三振、1人從頭到尾主戰9局守土有功，以及和隊友慶祝的畫面。這些紀念球票，每張球票售價27元附加手續費。 

洛登身高6呎3吋，目前3次先發都拿到勝投，是北卡羅納州立大學校友，2015年4月21日首次在大聯盟亮相， 7年以來剛好累積出賽100次，其中95場先發，戰績32勝33敗，只有過1次完全比賽，15日的比賽，是他生涯第2次完投，也就是一場無安打比賽。洛登在本球季累積登板主投19局，三振對手24次，僅被擊出5支安打丟失2分，防禦率為0.47。 

他也是大聯盟美國聯會歷史上，第1位投手在開季後前2次先發登板，不僅連續取得勝投成績，而且每場都成功壓制對方打擊力，造成對方全場最多只擊出2支安打。此外，洛登曾經在2019年5月15日接受韌帶置換手術 (Tommy John Surgery)，當時預定1年之後復出，他其實在2020球季出戰4次先發2次，都承擔失敗責任。他能夠在接受大手術2年之內登板完全比賽和完封對手，這也是大聯盟的紀錄。 

大聯盟最近一次出現完全比賽，是於2012年8月16日在西雅圖主場，由來自委內瑞拉，在水手隊當家的右投手「國王」赫南德茲 (”King” Felix Hernandez) ，以9局113球數投出12次三振，獨力以1比0擒服坦帕灣光芒隊，拿到個人單季11勝，以及大聯盟史頁中第23次完全比賽。 

芝加哥白襪隊其實對於完全比賽並不陌生，在2005年季後賽，該隊先後擊敗波士頓紅襪隊、安納罕天使隊和休士頓太空人隊終於奪得年總冠軍。當年10月12日到16日之間，曾經由左投手伯利 (Mark Buehrle)、 右投手加蘭德 (Jon Garland)、委內瑞拉籍右投手賈西亞 (Freddy García)、 右投手康崔拉斯 (José Contreras) 合作，締寫連續4次完全比賽紀錄。 

將紀錄以白紙黑字記載，把激情藉助裝裱定格。白襪隊，做的對。 

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